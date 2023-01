Mes, vork én lepel op tafel? Of alleen wat er nodig is?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Als mijn vriend de tafel dekt, laat hij de lepels achterwege wanneer hij vindt dat er geen lepels nodig zijn bij het gerecht. Mijn idee is dat iedereen zelf mag bepalen met welk bestek hij of zij het eten te lijf gaat. En dat het dus zaak is volledig te dekken: mes, vork én lepel. Hoe hoort het eigenlijk?

Welk eetgerei?

Beste Welk eetgerei,

Bij informele etentjes mag u zoveel bestek op tafel leggen als u wil: ook lepels, vorken of messen die gasten naar verwachting niet nodig hebben. Maar de formele etiquette schrijft voor om de tafel alleen te dekken met eetgerei dat daadwerkelijk voor de maaltijd nodig is. Als mes en vork volstaan, dan alleen mes en vork. De reden hiervoor is dat gasten bij overtollig bestek in verwarring kunnen raken over waarvoor het is bedoeld. Iemand die liever een lepel gebruikt kan, wanneer die er niet ligt, altijd erom vragen, waarna het gevraagde overhandigd zal worden.