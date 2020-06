Mensen schenden voortdurend de anderhalvemeterregel, hoe zeg ik hier wat van?

Beste Beatrijs,

Ik probeer me zo goed mogelijk te houden aan de coronaregels om gezond te blijven. Thuisblijven hoeft niet, want als je rekening houdt met elkaar moet het volgens mij wel goed gaan. Nu is het me de afgelopen tijd al twee keer overkomen dat ik tegen mensen die te dicht bij me kwamen op een rustige manier zei dat ze te dichtbij kwamen. In beide gevallen kreeg ik het antwoord: ‘Ik ben echt niet ziek!’

De eerste keer was ik zo overdonderd dat ik niets kon zeggen. De tweede keer mompelde ik iets van ‘En dat wil ik ook graag zo houden’. Hoe maak ik mensen vriendelijk duidelijk dat ze verkeerd bezig zijn en bij mij uit de buurt moeten blijven?

Geen gepaste afstand

Beste Geen gepaste afstand,

Mensen hebben de neiging om die anderhalvemeterregel te vergeten, omdat het tamelijk onnatuurlijk is om met een imaginaire onschendbaarheidszone om je heen rond te lopen. Vooral als het druk is buiten, wordt die grens voortdurend geschonden. Natuurlijk hebt u gelijk om u wel aan de regels te willen houden en natuurlijk is het goed om mensen er – rustig – op te ­attenderen dat ze de grenzen overschrijden. In het ideale geval antwoordt een regelovertreder vervolgens: ‘O, sorry, u hebt gelijk, ik dacht er even niet aan’. De reactie ‘Ik ben niet ziek’ is buiten de orde en laat alleen zien hoe bliksemsnel mensen zich op hun teentjes getrapt voelen en gaan tegensputteren bij de lichtste correctie.

Blijf vooral kalm onder een gepikeerde uitval. Er is niets mis met uitwijken en het zwijgen ertoe doen. U hoeft de interactie niet te winnen. Eventueel zegt u vriendelijk iets in de trant van ‘Gelukkig maar. Toch houd ik me voor alle zekerheid liever aan de regels.’