Meghan en Harry gaan niet naar de verjaardag van oom Andrew

Zal het uiteindelijk nog een beetje gezellig worden, in de Royal Lodge in Windsor, de woning van de Britse prins Andrew? Vandaag wordt hij 60 en ondanks de affaire-Epstein, waar hij tot aan zijn oren in zit, is er feest. Aanvankelijk was het plan groots uit te pakken, net als toen de prins 50 werd. Maar dat leek zijn moeder, The Queen, gezien alle ellende en vooral het beschamende tv-interview dat Andrew gaf om zichzelf vrij te pleiten in het seksschandaal, niet zo’n goed idee.

Uiteindelijk werd de besloten kring nog intiemer dan gepland. Veel genodigden hebben toevallig net iets anders te doen, vanavond. Andrews ex Sarah Ferguson, die hem door dik en dun steunt, heeft zelfs op het laatste moment nog een tweede ronde uitnodigingen gestuurd aan mensen die aanvankelijk niet in aanmerking kwamen. Om het huis nog een beetje vol te krijgen.

Zijn dochters komen in ieder geval wel. Maar of Beatrice en Eugenie echt in feeststemming zijn? Vooral de oudste, Beatrice, zal het haar vader ongetwijfeld kwalijk nemen dat haar huwelijk in mei dreigt onder te sneeuwen door het schandaal.

Meghan en Harry. Beeld REUTERS

Harry en Meghan zullen vanavond verstek laten gaan. Het stel heeft heeft, naar men zegt, niet veel op met een oom die verwikkeld is in een internationaal netwerk van seks-slavinnen. Ze blijven dus in Canada, in hun tijdelijke stulpje op Vancouver Island, in het uiterste westen van het land, zo ver mogelijk weg van Groot-Brittannië. U begrijpt dat stulpje een understatement is: de villa, gelegen op een schiereilandje, beschikt over acht slaapkamers, een wijnkelder en een 17de-eeuwse open haard die speciaal uit Frankrijk is geïmporteerd door de verhuurder, een Russische zakenman. Je hoort die Britten alweer zeuren: “Wie gaat dat betalen?” Nou, behalve de beveiliging schijnt het stel dat echt zelf te doen.

Meghan en Harry hebben, volgens een goed ingevoerde bron, wel een videoboodschap gestuurd naar oom Andrew. Of dat de feestvreugde verhoogt, valt te betwijfelen. De filmpjes van Meghan vallen niet zo goed in de familie. Zo mocht een opname van haar en Vogue-hoofdredacteur Edward Enninful van Buckingham Palace niet online komen. Meghan maakte het filmpje toen ze gasthoofdredacteur van het blad was. Nu ze officieel geen deel meer uitmaakt van de koninklijke clan heeft ze het lekker toch gedeeld op Instagram. Het is een weinig zeggend babbeltje waarbij Edward en Meghan gekke hoedjes opzetten en op een roltoeter blazen. Niks schokkends, en dat zegt iets over de strakke teugels van de Britse monarchie.

Hier wonen Meghan en Harry in Canada. Beeld AFP

Harry ondertussen heeft op een seminar in Miami nog een keer uitgelegd waarom hij, Meghan en hun zoontje Archie vertrokken zijn. Hij is drie jaar in therapie geweest om te verwerken wat hij als prins heeft moeten doorstaan, met name de ondraaglijke druk van de Britse tabloids. Zijn verhaal kreeg extra lading door de tragische dood van een ex-geliefde, afgelopen week. Tv-presentatrice Caroline Flack, met wie Harry tien jaar geleden een korte relatie had, pleegde zelfmoord nadat de tab­loids een genadeloze campagne tegen haar waren begonnen. Caroline werd ervan beschuldigd dat ze haar vriend had geslagen en hoewel de vriend zelf er geen grote zaak van wilde maken en de rechtszaak nog moest plaatsvinden, had de pers haar al afgemaakt. Letterlijk. Voor Harry zal het extra bewijs zijn dat hij de juiste beslissing nam Engeland te verlaten.

In Soap & co bespiegelt Harmen van Dijk wekelijks op de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten.