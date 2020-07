Mag je iemands wasgoed eruit halen als je zelf wilt wassen?

Beste Beatrijs,

Tijdens het kamperen sta ik weleens te wachten op het moment dat een wasmachine beschikbaar komt. Toen het mij onlangs te lang duurde (het programma was al ze­ker vijf minuten afgelopen), heb ik met schroom het gecentrifugeerde wasgoed eruit gehaald en op een tafel neergelegd op een uitgespreide, schone vuilniszak. Terwijl ik daarmee bezig was, kwam de eige­naresse van het wasgoed eraan en begon mij uit te foeteren. Ik heb me de rest van de dag rot gevoeld over haar woedeaanval. Heb ik regels overtreden?

Andermans wasgoed

Beste Andermans wasgoed,

Deze situatie komt vaak voor op campings. Mensen staan te wach­ten tot er een wasmachine vrijkomt en degene van wie de was draait, is weggelopen. Natuurlijk moeten gebruikers zo snel moge­lijk hun was eruit halen als het programma is afgelopen. Er is wel degelijk een ongeschreven code dat, als de eigenaar dat niet doet (omdat die intussen koffie is gaan drinken en de tijd is vergeten), een nieuwe gebruiker de was eruit mag halen en de machine aanzet­ten met zijn eigen spullen erin. Meestal staat er wel een wasmand om de schone was tijdelijk in te parkeren of het kan in een droger worden gedeponeerd en anders is een plastic vuilniszak ook een prima ligplaats.

Er was geen reden voor uw voor­gangster om boos op u te worden en geen reden voor u om daarover in te zitten. Als zij niet wilde dat u haar schone was bepotelde (met uw mogelijke coronavingers), had zij eerder terug bij de machine moeten zijn.

