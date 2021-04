Mag je een kennis ook per e-mail condoleren?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb zo juist aan iemand die ik oppervlakkig ken een condoleance gestuurd naar aanleiding van het overlijden van haar vader. Dat heb ik per e-mail gedaan. Mijn vrouw vond dat dat niet kon, omdat zoiets via een handgeschreven brief hoort te gebeuren. Zijn hier richtlijnen voor?

Hoe te condoleren?

Beste Hoe te condoleren,

Een condoleance kan prima per e-mail. In pre-digitale tijden bestond een schriftelijke condoleance inderdaad uit een handgeschreven kaart of brief, maar tegenwoordig hebben mensen vaak kennissen (collega’s of personen die ze van een clubverband kennen), bij wie ze nooit over de vloer komen en van wie ze het huisadres niet kennen. Ze beschikken alleen over een mobiel telefoonnummer of e-mailadres. Er is geen bezwaar om een van die twee media te gebruiken om te condoleren. Als er gekozen moet worden tussen condoleren per app of per e-mail, verdient e-mail (net iets formeler) de voorkeur.

Eens of oneens met deze ­adviezen? Reageer via tijdgeestreacties@trouw.nl. Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com.