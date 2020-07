Mag je anderen ‘s nachts zomaar app-berichtjes sturen?

Beste Beatrijs,

Een brief kun je op elk willekeurig tijdstip posten. Wil je iemand telefonisch bereiken, dan dring je bin­nen in het domein van de ander met een verzoek om op te nemen (wat niet altijd gebeurt). Dus ­tele­foneer je niet als je de ander niet wilt storen: als het om werk gaat, niet buiten werktijd; als het om bijpraten gaat, niet omstreeks etenstijd of na bijvoorbeeld 21.30 uur. Een e-mail schrijven en ver­zenden kan dag en nacht. Maar hoe zit het met app-berichtjes? Wat zegt de etiquette? Schrijf en verzend je wanneer je wilt en is het aan de ander om te ontvangen en openen wanneer zij/hij wil? ­

Of is app-berichtjes sturen gebonden aan dezelfde eisen als de telefoon?

Regels voor appjes

Beste Regels voor appjes,

Als instant communicatiemiddel staat een appbericht dichter bij de telefoon dan bij de mail. De belang­rijkste regel is om tussen elf uur ’s avonds en acht uur ’s och­tends geen appjes te sturen (tenzij tussen geliefden), omdat veel men­sen hun mobieltjes ook als wekker gebruiken en niet midden in de nacht wakker willen worden van piepjes van binnenkomende app-berichten. Overdag persoonlijke appjes sturen (als mensen werken) kan in het algemeen wel, omdat ontvan­gers ervoor kunnen kiezen om deze op een later tijdstip te lezen of te beantwoorden.

Zakelijke appjes ’s avonds versturen gebeurt ongetwijfeld ook aan de lopende band, tenzij er op het werk is afgesproken dat app-verkeer buiten werktijden ongewenst is.