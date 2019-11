Mag ik zelf vragen om de lunch die mij als cadeau is toegezegd?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Vorig jaar kreeg ik voor mijn verjaardag van een goede vriendin een mooie set kaarten met leuke teksten erop en de laatste was een uitnodiging voor een lunch samen met haar. Nou heb ik wel vaker van andere vrienden dergelijke toezeggingen gekregen om samen iets te doen op hun kosten. Daar komt nooit iets van terecht. Zelf geef ik ook weleens zoiets cadeau, omdat iedereen eigenlijk materiële spullen genoeg heeft en iets samen doen veel leuker is. Als ik een ervaring cadeau geef, zorg ik er altijd voor dat het plan ook geëffectueerd wordt. Wat te doen als anderen die moeite niet voor mij nemen? Ik heb het idee dat ik er niet om kan vragen.

Loze beloftes

Beste Loze beloftes,

Het is inderdaad vervelend om mensen op te porren om eindelijk eens over de brug te komen met een eerder toegezegd cadeau. Je zegt niet graag tegen een vriend: ‘Hé, ik heb nog een verjaardagscadeau van je tegoed!’ Daar zijn materiële dingetjes niet belangrijk genoeg voor. Maar in het geval van ervaringscadeaus - samen eten of lunchen, samen naar de film of een concert - kan een aanmaning best, omdat de gever zelf ook baat heeft bij het cadeau. U kunt prima tegen uw vriendin zeggen: ‘Zullen we een lunchafspraak maken? Dat had je beloofd voor mijn verjaardag, weet je nog? Ik heb echt zin je weer eens te spreken.’ Dan zal uw vriendin haar nalatigheid ongetwijfeld goedmaken en een datum voor een afspraak prikken.