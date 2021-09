Mag ik op de bruiloft van mijn schoonzus een jurk aandoen die ik al eerder heb gedragen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

De zus van mijn vriend gaat trouwen. We hebben al jarenlang een relatie en ik ben echt onderdeel van de familie geworden. Ik was bij mijn schoonouders, toen ik de dresscode van de bruiloft hoorde: vrolijk chique. Ik zei: “Dan heb ik het perfecte jurkje!”, waarop mijn schoonmoeder reageerde: “Je bedoelt die jurk met het gatenplantpatroon, maar die heb je al aangehad!” Ze had foto’s gezien van mij in die jurk op een andere bruiloft (niet in de familie). Ik ging op zoek naar wat anders om aan te trekken, maar ik blijf dat ene jurkje het mooiste en fijnste vinden. Mijn vriend kan rustig hetzelfde pak aantrekken voor elk huwelijk. Is het ongepast voor een vrouw om dezelfde outfit te dragen op verschillende bruiloften? Of moet ik elke keer iets nieuws kopen?

Wat moet ik aan?

Beste Wat moet ik aan,

Uw schoonmoeder heeft helemaal niets te zeggen over wat u van plan bent om aan te trekken naar de bruiloft van uw schoonzus. Er bestaat geen regel dat een vrouw een eerder gedragen jurk niet nóg een keer mag aantrekken. Integendeel: in deze tijden van overdadig shoppen en uitpuilende kledingkasten is zorgvuldig hergebruik van kleding juist gepast, omdat het voortdurend aanschaffen van nieuwe kleding extra klimaatdruk met zich meebrengt. Maar u hebt het klimaat niet eens nodig om te doen waar u zin in hebt. U hebt een mooi jurkje in de kast hangen dat precies geschikt is voor de gelegenheid: trek het aan zonder enige scrupule!