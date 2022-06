Mag ik mijn vriend vragen om ook op zijn eigen wc zittend te plassen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb een dilemma waarvoor ik me dermate schaam dat ik het niet aan mijn vrienden en familie voor durf te leggen. Het gaat hierom: mag ik mijn vriend vragen om zittend te plassen?

Ik (vrouw van 30) ben ruim een half jaar samen met hem (ook 30). Onze relatie verloopt goed zonder veel irritaties, maar er is één ding waar ik veel moeite mee heb: hij plast staand. Dat vind ik vies vanwege de spetters die op zijn broek, blote benen en de vloer terechtkomen. Ook vind ik het onsmakelijk klinken – ooit woonde ik samen met een man die plaste met het volume van een fontein.

Ik heb hem zo ver gekregen dat hij gaat zitten als hij bij mij thuis is, maar in zijn eigen huis vindt hij dat te veel moeite. Hij ziet het probleem niet zo, maar ik walg ervan. Mag ik hem vragen om ook bij hem thuis (als ik er ben) te gaan zitten of zadel ik hem dan te veel op met mijn probleem? Mag ik hem hier wel mee lastigvallen, als in de eerste plaats ikzelf er zoveel moeite mee heb?

Staand of zittend plassen

Beste Staand of zittend plassen,

Het hangt ervan af hoe lang de relatie duurt. De beginperiode (hoelang die duurt wisselt per stel) van een serieuze relatie wordt gebruikt om gedrag en gewoontes op elkaar af te stemmen.

Uw relatie duurt nu een half jaar. Dat is nog niet zo lang, maar lang genoeg om elkaar aan te spreken op onprettige gewoontes. Uw vriend is geneigd tot uw standpunt, gezien het feit dat hij bij u thuis zittend plast. Hij doet het alleen in zijn eigen huis niet, ongetwijfeld omdat hij nu eenmaal is gewend om te staan en omdat hij het makkelijk vindt.

De smetten die dit oplevert vallen hem niet op, misschien omdat hij niets hoeft schoon te maken. Als u hem op dit moment probeert over te halen tot zittend plassen in zijn eigen huis, bestaat er een kans dat hij chagrijnig reageert, zo van: moet ik nu in mijn eigen huis ook al doen wat jij zegt?

Wacht er daarom beter even mee. U zou het aan een eventueel gemeenschappelijke toekomst kunnen koppelen. Bent u van plan om op den duur samen een huishouden te voeren? Wilt u allebei kinderen? Zo ja, hoe gaat u een jongetje opvoeden? Staand of zittend plassen of allebei?

Als u hier overeenstemming over kan vinden, zal het wel goed komen met uw probleem. Er zijn ook mannen die totaal geen bezwaar hebben tegen zittend plassen en het wel zo comfortabel vinden. De toekomst is in ieder geval belangrijker dan het heden.