Mag ik er wat van zeggen als ik zie dat mannen hun handen niet wassen als ze van het toilet komen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Het gebeurt me regelmatig dat ik op mijn werk of in een restaurant bij een urinoir sta, terwijl een andere man in een afgesloten wc-hokje zijn behoefte doet. Vervolgens hoor ik hem eruit komen en merk ik al snel op dat deze persoon niet van plan is zijn handen te wassen. Soms ziet deze persoon mij en gaat hij alsnog naar de wasbak, maar vaak vertrekt hij zonder zijn handen te wassen. In het algemeen, maar zeker in coronatijd, hecht ik er waarde aan dat mensen hun handen wassen na wc-bezoek. Mag ik deze personen erop aanspreken, terwijl ik nog sta te plassen? Mag ik zo iemand erop aanspreken als ik weet wie het is en hem later op de gang tegenkom?

Plassen zonder wassen

Beste Plassen zonder wassen,

Natuurlijk mag u mensen aanspreken op het niet-wassen van handen na wc-bezoek. De vraag is eerder of u hier ook toe bereid bent. Het is niet echt een pleziertje om op te treden als onbezoldigd politieagent, die mensen op hun vingers tikt. U krijgt onmiddellijk: ‘Waar bemoei je je mee?’ om uw oren. Als u daar niet tegenop ziet, omdat hygiëne u boven alles gaat, kunt u gerust mensen corrigeren.