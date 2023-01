Mag ik er wat van zeggen als gasten hun handen niet wassen na toiletbezoek?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Sinds een aantal jaren wonen mijn man en ik in een huis met een klein toilet. Door ruimtegebrek hebben wij hier geen fonteintje ingebouwd en moet je naar de keuken lopen om je handen te wassen. Ik stoor mij er regelmatig aan dat bezoekers, nadat zij naar het toilet zijn geweest, geen handen wassen, maar meteen gaan zitten in de woonkamer. Mag ik ze hierop aanspreken?

Micromanager

Beste Micromanager,

Nee, u kunt bezoekers die nalaten om hun handen te wassen niet corrigeren. U merkt nu dat zij zich na toiletbezoek niet naar de keuken begeven om hun handen te wassen. Bedenk dat, als er wél een fonteintje in uw wc was, u in het duister zou tasten of uw bezoekers daar ook gebruik van maakten. Het is heel goed mogelijk dat zij ook bij aanwezigheid van een fonteintje na gedane zaken rechtstreeks naar de huiskamer zouden teruglopen zonder reinigingsritueel. Er zijn wel meer mensen die niet altijd hun handen wassen na wc-bezoek. Als u met alle geweld iets hiertegen wil doen, zou u een briefje kunnen ophangen in de wc dat ‘er gelegenheid tot handen wassen in de keuken is’. Misschien gaan ze in op de suggestie, maar zo niet, dan kunt u mensen daar niet op aanspreken. Ik raad het u overigens af, omdat zo’n briefje een behoorlijk controlerende indruk maakt. U bent niet de moeder van uw bezoekers. Bovendien kunnen mensen zelf ook wel bedenken dat ze naar de keuken kunnen lopen als ze hun handen willen wassen.