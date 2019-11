Mag ik de reünie van mijn Amerikaanse gastgezin afzeggen, of is dat onbeleefd?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben een jongen van 17 en heb vorig jaar zes maanden op een high school in Amerika gezeten, terwijl ik woonde bij een Amerikaans gastgezin. Zij doen dit al jaren en ik was hun zoveelste ‘gastkind’. Ik had geen klik met deze familie, al liet ik dat niet merken, omdat ik bij hen mocht wonen. Nu komen zij over niet al te lange tijd naar Parijs en hebben ze al hun voormalige gastkinderen uit heel Europa uitgenodigd om te komen. Ze hadden het destijds al over dit plan en ze verheugen zich op deze reünie. Ik zie hier erg tegenop, omdat ik eerlijk gezegd hoopte ze nooit meer te zien. Zou ik uit beleefdheid toch moeten toezeggen?

Liever geen weerzien

Beste Liever geen weerzien,

Als je geen animo hebt voor een reünie met je Amerikaanse gastgezin, moet je zeker niet naar Parijs gaan. Het is heel aardig van hen dat ze al hun eerdere gastkinderen uitnodigen, maar het is geen verplichting om er gehoor aan te geven. Je hoeft niet uit beleefdheid te komen. Daar is een reis naar Parijs een veel te grote investering voor. Schrijf een vriendelijk mailtje dat je helaas niet in staat zult zijn om hen te ontmoeten en wens hen veel plezier met de andere gastkinderen. Je hoeft geen reden op te geven waarom je niet komt.