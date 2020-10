Mag ik de eerste bieder op Marktplaats overslaan, omdat die traag reageert?

Beste Beatrijs,

Via Marktplaats verkoop ik regelmatig spullen waar ik vanaf wil: boeken, kinderkleding of een kinderfiets die nog in prima staat is. Het valt mij op dat bieders een bepaalde vrijblijvendheid hanteren waar ik moeite mee heb. Ze doen een bod, maar een reactie op mijn acceptatie van hun bod of tegenbod blijft uren, of zelfs dagen uit. Omdat ik het wel zo eerlijk vind om de eerste bieder de kans te geven om akkoord te gaan of een tegenbod te doen, reageer ik niet op andere bieders. Ik ben benieuwd of er ook voor handelen via Marktplaats een zekere etiquette geldt en hoe lang je een bieder de tijd dient te geven om te reageren, alvorens de (in dit geval) fiets aan een andere bieder te verkopen.

Etiquette op Marktplaats

Beste Etiquette op Marktplaats,

Op Marktplaats geldt net als in de hele tweedehands-spullen-branche de regel wie het eerst komt, het eerst maalt. Als iemand belangstelling toont, kunt u een afspraak maken over de prijs en het tijdstip, waarop hij het ding komt ophalen. Bij voorkeur zo snel mogelijk. Tot die tijd reserveert u het ding voor de belangstellende koper. Maar zolang er geen overeenkomst is over de prijs gecombineerd met een concrete ophaalafspraak, bent u een belangstellende niets verplicht. Wanneer iemand anders zich meldt met een goed bod en meteen langs wil komen, kunt u daarop ingaan. Dit gebeurt zo, omdat de ervaring leert dat op Marktplaats veel mensen belangstelling tonen voor spullen, maar hier geen gevolg aan geven. Het staat de verkoper te allen tijde vrij om het ding te verkopen aan de eerste die wil langskomen met genoeg geld.

Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com