Mag ik broodjes meenemen van mijn hotelontbijt om later op te eten?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vrouw en ik maken graag meerdaagse wandeltochten door landelijk Nederland en overnachten dan in een hotel langs de route. Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, gaan we binnenkort weer op pad. Die hotels liggen meestal buiten de bebouwde kom en het ontbijt (zo’n € 15) is inbegrepen bij de totaalprijs. Nu wil het geval dat ik qua ontbijt voldoende heb aan een kop koffie, terwijl ik pas om een uur of tien behoefte krijg om wat te eten. In de ontbijtzaal wordt aangegeven dat er geen etenswaar mag worden meegenomen. Als gasten iets voor de lunch willen meenemen, kost dat € 3,50 per belegd broodje. Als ik dus twee broodjes zou willen meenemen voor later, komen mijn ontbijtkosten op € 22. Ik vind het in dit geval terecht om als niemand kijkt twee broodjes in mijn rugzak te laten verdwijnen. Mijn vrouw vindt dat dat niet kan en is bang dat ik betrapt word. Wat is redelijk?

Illegale broodjes

Beste Illegale broodjes,

U kunt beter niet stiekem broodjes meenemen van een ontbijtbuffet. Hotels willen dat niet om voor de hand liggende redenen: mensen stoppen zich eerst vol met een uitgebreid ontbijt en nemen bij het verlaten van de ontbijtzaal nog wat voorraden mee voor later op de dag. Bespreek het gewoon met het management. Zeg dat u ’s ochtends alleen koffiedrinkt en dat u uw ontbijt pas om tien uur wil eten, als u aan het wandelen bent. Vraag of u twee broodjes mee mag nemen, namelijk uw ontbijt, waar u € 15 voor betaald hebt. Als u en uw vrouw ook nog een lunch willen meenemen, dan rekent u die etenswaren apart af. Als u dit in alle openheid van tevoren bespreekt, zal men u vast ter wille zijn. Zo niet, neemt u alvast een hap uit uw broodje. Tegen het meenemen van aangeknaagd voedsel zal men geen bezwaar maken.