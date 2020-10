Maar twee dobbelsteentjes kreeft in de soep, moet ik dat slikken?

Beste Beatrijs,

Mijn vriend en ik eten vaak buiten de deur. Het valt me steeds meer op dat de koks er een potje van maken. Kreeftensoep met twee dobbelsteentjes kreeft erin, een salade waaraan een of twee ingrediënten ontbreken, ik kan er een hele lijst van maken. Ik erger me hier vreselijk aan en spreek de bediening beleefd aan over mijn klachten. Het probleem is dat mijn vriend zich geneert voor mijn aanmerkingen, waardoor we onenigheid krijgen. Moet ik dan maar alles slikken?

Te weinig kreeft

Beste Te weinig kreeft,

Kritiek geven op de receptuur in restaurants heeft een dempend effect op de sfeer aan tafel en dat is niet de bedoeling van uit eten gaan. Het heeft ook weinig zin. Koks gaan geen ontbrekende ingrediënten toevoegen aan wat u hebt besteld, tenzij de kaart belooft dat ze in het gerecht figureren. Kritiek in een restaurant moet zich beperken tot onbedoelde, en herstelbare, vergissingen in de trant van ‘De soep is koud, de biefstuk is doorbakken terwijl ik om medium heb gevraagd, de saus is geschift, de kwarteleitjes ontbreken’. Niet over de hoeveelheid kreeft in de soep, want die is afhankelijk van de prijs die ervoor wordt gevraagd. Als het eten tegenviel, pech gehad. Een duurder restaurant uitkiezen kan nog weleens helpen.

