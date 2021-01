Leuk hoor, dat kroost de hele dag thuis, maar hoe krijgen we ze rustig?

Na de zoveelste salto op de bank van haar 6-jarige stuiterbal is een moeder er klaar mee. Zij boos, hij boos. Hoe bewaren we in deze tijden de rust in huis?

Nog nooit brachten ouders zoveel tijd door met hun kroost. Dat kan heus gezellig zijn, maar in menig gezin barst met enige regelmaat de bom. “Mijn zoontje van zes is een lieve, levenslustige jongen”, vertelt een alleenstaande moeder. “Hij is druk en beweeglijk en al die energie in huis kan ik soms even niet aan. Hij zit nu in groep drie en als hij een werkje moet doen voor school heeft hij duidelijk toezicht nodig, hij is snel afgeleid.” En hij wil bewegen, springen, rennen. Ondertussen probeert zijn moeder wat te werken en het huishouden te doen. “Bij de zoveelste salto op de bank is mijn geduld soms opeens op en val ik tegen hem uit. Ik boos, hij boos en het kost flinke moeite om de lucht te klaren en weer iets leuks te kunnen doen. Ik wil graag wat veranderen om ervoor te zorgen dat we het de komende tijd een beetje gezellig houden. Maar hoe? Is het haalbaar om wat meer rust in huis te krijgen? Moet hij zijn gedrag dan aanpassen of moet ik er beter mee om leren gaan?”

De aarde is rond en jongetjes van zes zijn beweeglijk. Je doet er niets aan. Waar je wel goed aan doet, is het bijstellen van je verwachtingen, adviseert opvoedcoach Eline Weijers. “Verwachtingen ten aanzien van je kind, maar ook verwachtingen ten aanzien van jezelf en wat je op een dag wilt en kunt doen.”

Een kind van zes moet bewegen, leert door te bewegen. Op school buitelen kinderen in de pauze aan het klimrek, maar dat zal je nu anders moeten organiseren.

“Ga in de ochtend al even de deur uit samen, zorg dat je kind buiten kan rennen of maak desnoods een klein parcours in huis. De energie moet er soms even uit”, denkt ook Joyce Akse, psycholoog en opvoedcoach. “Dan is er daarna meer rust om te werken.”

Het is verstandig een dagprogramma te maken. Zorg voor structuur, knip de dag op in behapbare blokjes, waarbij er ruimte is om te werken, te eten of te ontspannen en (buiten) te spelen. “Het schoolwerk moet je als ouder begeleiden, je kunt een kind van die leeftijd, met zo veel energie en snel afgeleid, nog niet zelfstandig aan het werk zetten”, zegt Weijers.

Om als ouder af en toe toch wat tijd te hebben voor jezelf of voor je werk, kun je een soort stoplicht gebruiken. Rood betekent niet storen, oranje alleen als je kind er zelf niet uitkomt en groen betekent dat je aandacht hebt en beschikbaar bent voor uitleg of hulp. Weijers: “Je kunt het stoplicht samen in elkaar knutselen, dan voelt je kind zich meer betrokken.” “Heb je daar geen tijd voor dan zijn gekleurd karton of duploblokjes ook goed”, zegt Akse.

En nee, je kunt het stoplicht natuurlijk geen uur op rood zetten bij een kind van zes. Begin eerst eens met tien minuten, bouw het als het goed gaat op naar een kwartier. Geef hem complimenten als dat goed gaat. Dat is beter dan focussen op wat niet goed gaat.

Blijft je kind desondanks druk en kan je er niet meer tegen? “Een uitbarsting komt meestal niet ‘opeens’ uit de lucht vallen zoals moeder zegt”, aldus Weijers. “Waarschijnlijk heeft zij een aantal alarmbellen genegeerd. Het is belangrijk om die te herkennen bij jezelf.” Akse vult aan: “Word je toch overvallen, loop dan weg om stoom af te blazen. Neem zelf een korte time-out. Uitvallen tegen je kind, heeft niet het gewenste effect.”

Je kind kan zich moeilijk herpakken of zijn gedrag aanpassen, dat zal jij als ouder moeten doen. “In ons hoofd hebben we allerlei to-dolijstjes, we willen alle ballen hooghouden. Het helpt om wat meer los te durven laten”, zegt Weijers. “Een kind staat met alle zintuigen open en voelt het wanneer jij als ouder gefrustreerd en gespannen bent. Als je wat relaxter bent, help je daar jezelf en je kind mee en verbetert de sfeer in huis.”

