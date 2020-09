Laten we ons groepsuitje doorgaan als niet iedereen kan?

Beste Beatrijs,

We hebben een hechte vriendengroep van vijf stellen. Al veertig jaar organiseren we jaarlijks onder meer een midweek. Zo ook dit jaar. De gereserveerde locatie is groot en je zou zeggen: coronabestendig. Maar omdat we op leeftijd zijn (rond de tachtig) en sommigen van ons met kwaaltjes sukkelen, zijn we bijzonder voorzichtig. We verlangen allemaal enorm naar het uitje, maar het ziet er naar uit dat één of twee stellen niet gaan vanwege terechte coronavrees. De vraag is: laten we het doorgaan als een of twee stellen niet mee kunnen of blazen we het af? Is er een gebruikelijk protocol van ‘samen uit, samen thuis’? Is het niet kwetsend voor de thuisblijvers als er drie stellen wel gaan? Ik ben benieuwd of er in dit soort gevallen een min of meer vaststaande regel is.

Iedereen of niemand

Beste Iedereen of niemand,

Nee, er is geen protocol van ‘samen uit, samen thuis’ voor dit soort gevallen. U hebt met een groep vrienden een lange traditie van een gemeenschappelijke vakantie-midweek. Het huis is gereserveerd en de data zijn ingepland. Sommigen zijn bezorgd over coronarisico’s en zien ervan af. Dit staat hen vanzelfsprekend vrij. Anderen schatten op voorwaarde van gepaste preventieve maatregelen het risico minder hoog in en willen hun vakantie laten doorgaan. Ook dit staat hen vrij. Er is geen reden dat iedereen thuis moet blijven, omdat sommigen niet mee willen. Het is net als met andere speciale gelegenheden: bruiloften, begrafenissen, jubilea. Die worden georganiseerd, mensen worden uitgenodigd, en er zijn in deze coronatijd altijd genodigden die met spijt in het hart afzeggen, omdat ze terugdeinzen voor grotere gezelschappen. Maar de gelegenheden zelf kunnen gewoon doorgaan, al zijn er minder gegadigden.

Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com