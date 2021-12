Kunnen wij weigeren kerst te vieren met de kinderen van de vriend van onze moeder?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij zijn twee zussen en onze ouders zijn vijftien jaar geleden gescheiden, toen wij tieners waren. Sinds tien jaar heeft onze moeder een vriend met wie ze overigens niet samenwoont. Hun relatie speelde zich aanvankelijk in de luwte af, maar de laatste jaren is haar vriend bij elke familieaangelegenheid aanwezig (verjaardagen, diploma-uitreikingen enzovoort).

Hij heeft twee kinderen van onze leeftijd (eind twintig) en die worden nu ook voor familiebijeenkomsten uitgenodigd. Zo ook komende kerst. Eerste kerstdag gaat onze moeder naar haar vriend en zijn familie (wij zijn niet gevraagd). Tweede kerstdag gaan wij naar onze moeder en komen haar vriend en zijn kinderen ook.

Wij vinden zijn kinderen best aardig, maar vinden kerst toch een intiem familiefeest. Kunnen wij weigeren kerst met de kinderen van de vriend van onze moeder te vieren?

Te veel disgenoten

Beste Te veel disgenoten,

Stuit het u echt zo tegen de borst dat uw moeders vriend en zijn kinderen erbij zitten met Kerstmis? Uw moeder heeft al tien jaar een relatie met deze man. Hij en zijn kinderen kunnen geen vreemden meer zijn voor u en al waren het wel vreemden, wat dan nog? De kerstgedachte benadrukt niet uitsluiten, maar insluiten. U hebt geen behoefte aan zijn kinderen aan de kerstdis bij uw moeder. Kan zijn, maar het maakt wel een behoorlijk vijandige indruk als u zich verzet tegen hun komst.

Waarom tilt u er zo zwaar aan? Ik neem aan dat u en uw zus er niet om zitten te springen om te worden ingesloten bij het kerstdiner van de vriend van uw moeder. Dat is voor u alvast een meevaller. De kinderen van de vriend zijn liefst twee dagen in touw met familiekerstdiners: een keer bij hun vader en een keer bij uw moeder. Je zou verwachten dat ze op hun leeftijd aan één kerstdiner wel genoeg hebben. Enfin, dat is verder uw zaak niet. Het ligt in ieder geval niet op uw weg om bezwaar aan te tekenen tegen hun aanwezigheid. Maak er gewoon een gezellige avond van.