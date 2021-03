Kunnen wij met onze kalknagels wel naar het zwembad?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een paar maanden geleden zijn wij voor het eerst ouders geworden. Het lijkt mij fantastisch om met onze zoon te gaan zwemmen. Dat kan nu niet, maar zodra de zwembaden weer open gaan zou ik me graag opgeven voor babyzwemmen. Zowel mijn vriend als ik hebben een vervelend probleem: kalknagels. We hebben al veel middeltjes van de drogist geprobeerd, zonder resultaat. Volgens onze huisarts is de enige manier om er van af te komen het gebruik van medicijnen. Die gaan helaas niet samen met bepaalde andere medicijnen, waardoor wij ze niet kunnen gebruiken. Waarschijnlijk komen we dus niet van die kwaal af. Kalknagels zijn erg besmettelijk, dus het is niet erg netjes om hiermee naar een zwembad te gaan. Ik ben er verdrietig van dat we niet met onze zoon kunnen gaan zwemmen. Dat heel veel andere mensen wel met hun kalknagels en voetschimmels door het zwembad banjeren maakt het extra zuur. We hebben ze immers zelf waarschijnlijk ook daar opgelopen. Maar ja, als iedereen zo redeneert, blijven we elkaar natuurlijk besmetten. Wat vindt u: moeten we het leuke vooruitzicht om met onze zoon te zwemmen opgeven of toch maar naar het zwembad gaan - met kalknagels en al?

Nooit meer zwemmen?

Beste Nooit meer zwemmen,

Kalknagels komen veel voor. Naar schatting vijf à tien procent van de bevolking heeft er in meerdere of mindere mate mee te maken. Ouderen veel meer dan jongeren. Het is weliswaar een besmettelijke aandoening, maar genetische aanleg speelt ook een rol: sommige mensen zijn er vatbaarder voor dan anderen. U hebt er al met de huisarts over gesproken en de remedie is niet eenvoudig. Je moet er eindeloos medicijnen voor slikken, wat heel vervelend is. Het is een heel hardnekkig euvel en er definitief vanaf komen lukt zelden.

Omdat het zo’n veel voorkomende kwaal is, kunt u volgens mij best gaan babyzwemmen of gewoon zwemmen in een zwembad. Het is wel heel streng in de leer als mensen met kalknagels nooit naar een zwembad zouden kunnen of in de zomer geen slippers zouden mogen dragen. In een zwembad bevinden zich personen met allerlei huis-, tuin- en keukenaandoeningen die bij de menselijke soort horen. Sommigen lijden aan acne, anderen hebben zwemmers- of een ander soort eczeem, wratten, een koortslip of gordelroos, etterende schaafwonden, waarvan de pleisters zijn afgeweekt, doorlekkende tampons en dan mag je nog hopen dat de beleefdheid wordt opgebracht om niet in het water te plassen. Een zwembad is een poel van zichtbare en onzichtbare rotzooi, waarin kalknagels niet detoneren. Dus ga gewoon lekker zwemmen.

