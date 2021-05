Kunnen we onze vrienden vragen hun schoenen uit te doen bij binnenkomst?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vriend nodigt regelmatig vrienden uit. Wij hebben onlangs geïnvesteerd in een duur vloerkleed. Het leek ons goed om bezoek te vragen de schoenen uit te trekken bij de voordeur. Deels omdat we dat hygiënischer vinden en deels vanwege het kleed. In de praktijk durft mijn vriend dit echter niet te vragen aan zijn bezoek. Hij is bang dat hij de mensen een gevoel geeft dat ze niet welkom zijn. Het gevolg is dat iedereen met zijn schoenen over ons dure kleed heen loopt. Kennelijk denkt het bezoek daar zelf niet bij na. Wat kan ik het beste doen? Berusten in het feit dat het in onze cultuur normaal is om met schoenen over mooie vloerkleden te lopen, of toch bij mijn vriend erop aandringen dat hij wel zijn vrienden vraagt om hun schoenen uit te doen? Of moet ik het zelf vragen?

Schoenen uit!

Beste Schoenen uit,

Het is in de Nederlandse cultuur niet gebruikelijk om bezoekers (tenzij het kinderen zijn) te vragen hun schoenen uit te doen. Dit in tegenstelling tot Scandinavische, veel oosterse en mediterrane culturen. Als u dit aan uw bezoekers vraagt, zullen ze dan ook vreemd opkijken. Veel mensen zullen hier moeite mee hebben, omdat ze zich zonder hun schoenen onvolledig gekleed voelen. Ze vinden dat hun schoenen deel uitmaken van hun outfit. Zonder schoenen hebben mensen last van koude voeten of ze vinden het vervelend om op sokken of panty’s te lopen. Soms schamen ze zich voor hun zweetvoeten, die je zonder beschermend omhulsel nu eenmaal sterker ruikt.

In Scandinavische landen verwisselen mensen bij het betreden van iemands huis hun vaak met sneeuw of modder besmeurd buitenschoeisel voor zelf meegebrachte schone binnenschoenen of sloffen. In Nederland worden klompen en rubber laarzen ook uitgetrokken, maar verder is het doorgaans voldoende om bij binnenkomst goed de schoenen te vegen op de deurmat.

Ik raad u af om nietsvermoedende bezoekers te vragen om hun schoenen uit te trekken. Het maakt een ongastvrije indruk, omdat de bewoners meer waarde lijken te hechten aan de staat van hun vloerkleed dan aan het comfort van de bezoekers. Wat u wel kunt doen is van tevoren vragen aan uw bezoekers of ze eigen slofjes willen meebrengen, omdat u uw huis graag schoenvrij wilt houden. Voor onverwacht bezoek kunt u desnoods zelf slofjes in verschillende maten op voorraad houden die ze kunnen dragen in plaats van hun straatschoenen. Bezoekers zullen wel voldoen aan uw verzoek, al zal het niet van harte gaan. Mensen zijn gehecht aan hun eigen schoenen.