Kunnen we onze vrienden vragen hun baby thuis te laten op onze groepsvakantie?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

We gaan al jaren in de zomer op fietsvakantie met een erg leuke groep van acht vrienden en vriendinnen. Tijdens onze laatste vakantie kondigde een stel aan dat de vrouw zwanger is. We waren natuurlijk erg blij voor hen. Ze zeiden erbij dat ze volgend jaar weer mee willen fietsen, inclusief de baby. Dit ziet de rest van de groep niet zitten, ook omdat onze vakanties erg sportief zijn en we graag op natuurcampings kamperen. Wat kunnen we doen? We willen hen niet kwetsen.

Baby op fietsvakantie

Beste Baby op fietsvakantie,

Als de hoofdactiviteit van de vakantie uit fietsen bestaat, lijkt de aanwezigheid van een baby in een fietskar geen doen. Trekken van de ene spartaanse camping naar de volgende is lastig met een baby erbij. Het stel dat nu een kindje verwacht, denkt misschien dat alles in hun leven bij het oude kan blijven, maar ik steek er mijn hand voor in het vuur dat ze van gedachten veranderen als de baby er eenmaal is. Als de groep vast op een camping of in een huisje gaat zitten, van waaruit mensen fietstochten ondernemen, is het wat anders. Dan kan de baby thuis blijven met een van de ouders en heeft de rest alle vrijheid.

U hoeft nu nog geen beslissingen te nemen over de vakantie volgend jaar zomer. Wacht rustig af tot het zover is. Hoogstwaarschijnlijk trekt het stel zich uit eigen beweging terug. Zo niet, dan kunt u altijd met de rest van de groep overleggen hoe dit aangepakt moet worden. Misschien is er een compromis denkbaar. Misschien moet er tegen hen worden gezegd dat de groep niet zit te wachten op een baby in een fietskar, maar nu hoeft dat nog niet.

