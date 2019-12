Kunnen we onze vriend ook uitnodigen voor het gourmetten, maar dan zonder zijn nieuwe vriendin?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij nodigen met ons gezin altijd een vriend uit met Kerst om te komen gourmetten. Maar dit jaar heeft hij een vriendin gekregen en we hebben het niet zo op haar. We zijn bang dat hij haar meebrengt, als we hem uitnodigen en dat willen we liever niet. Toch willen we de traditie van het gourmetten met onze vriend doorzetten. Heeft u tips?

Zonder haar

Beste Zonder haar,

Als uw vriend een vaste relatie heeft, kunt u hem niet zonder zijn geliefde uitnodigen voor Kerstmis. Voor een gewoon etentje (geen kerstdiner, niet gourmetten) kan dat trouwens ook niet. Als u uw vriend erbij wil hebben met Kerst, zit u vast aan zijn vriendin. U kunt haar alleen buiten houden door hem niet uit te nodigen.