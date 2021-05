Kunnen we dat gênante gezoen niet permanent in de ban doen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Sinds de coronatoestand bevalt het me prima dat ik geen gênante begroetingssituaties meer heb: onduidelijkheid over twee of drie zoenen, begin je met de linker of rechterwang, mensen die je dan net iets te lang vasthouden of even naar zich toetrekken. Bijkomend voordeel: ik ben al langer dan een jaar niet meer verkouden geweest. Wat mij betreft houd ik die lichamelijke afstand bij begroetingen in stand, ook als straks iedereen is gevaccineerd. Hoe maak ik op een beleefde manier duidelijk dat een knikje, een zwaai of een hand op het hart voor mij ook in de toekomst volstaat?

Niet terug naar het fysieke

Beste Niet terug naar het fysieke,

Het zal nog niet meevallen om de corona-afstand strikt te blijven volhouden bij begroetingen, als de maatregelen eenmaal zijn afgeschaft. Om kennis te maken met onbekenden en om zakelijke afspraken te bezegelen zal de handdruk als gebaar van welwillendheid ongetwijfeld een comeback maken. Verder zijn er misschien toch intimi die u best een begroetingszoen wil geven, als het weer kan? Dat u van het drie keer zoenen wil afkomen is begrijpelijk. Er zullen vast veel meer mensen zijn die de coronaperiode willen aangrijpen om definitief met deze omslachtige routine te breken. Tegen degenen die u niet wil aanraken kunt u zeggen: Ik ben opgehouden met zoenen. De coronaregels zijn me goed bevallen en ik zet ze voort, als je het niet erg vindt. Een handige zegswijze om een gezelschap te begroeten: consider yourself kissed. Tegen de enkele dierbare die u wel dichtbij wil laten komen zegt u: Ik geef nog maar één zoen. Hopelijk wordt één begroetings- dan wel afscheidszoen de nieuwe standaard.

