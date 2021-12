Kun je Chinees bestellen met kerst? En wat te doen met lastige schoonfamilie? Het grote Moderne Manieren kerstoverzicht

Een duik in het archief van Moderne Manieren met de leukste kerstproblemen én oplossingen van etiquettespecialist Beatrijs Ritsema.

Mijn zure zwager verpest de sfeer met kerst, kan ik de uitnodiging intrekken?

Beste Beatrijs,

Bij elk feestje hebben we hetzelfde probleem: mijn zwager. Hij is zuur, maakt voortdurend negatieve opmerkingen en bralt zo erg dat hij alle aandacht naar zich toe trekt. Kortom, we zien hem liever gaan dan komen. Toch moeten we hem geregeld uitnodigen, want hij is getrouwd met mijn zus. Zij erkent dat hij erg vervelend is, maar doet daar niets aan. Nu ben ik zo eerlijk geweest om hem laatst niet uit te nodigen voor mijn verjaardag. Mijn zus woedend: als hij niet kwam, kwam zij ook niet. U begrijpt, de sfeer in de familie wordt er niet beter op. En nu komt Kerstmis eraan, dat dit jaar bij ons wordt gevierd. Niemand van de familie wil naast hem zitten bij het diner, zelfs zijn eigen vrouw niet! Ik wil hem niet meer over de vloer en zeker niet met Kerstmis, omdat hij de sfeer verpest. Hoe kan ik dit aanpakken?

Zwager bederft de kerstsfeer

Beste Zwager bederft,

U mag een probleem hebben op familiefeestjes, uw zus zit pas goed opgescheept met een probleem, niet alleen op feestjes, maar elke dag. Alleen al om die reden is het erg harteloos om uw zwager niet meer te willen ontvangen. In een moeite door schrapt u uw eigen zuster dan ook uit de familiekring. U had toch niet echt verwacht dat ze haar man thuis zou laten met een magnetronmaaltijd, terwijl zij zich, dankbaar voor de selectieve gastvrijheid, in de familieschoot zou neervlijen? U verwijt het uw zus dat zij hem niet heropvoedt. Wie weet wat zij thuis niet allemaal aan vergeefse stormlooppogingen heeft ondernomen.

Nodig gewoon die man uit, wat kan het u schelen! Oké, hij is vervelend, en wat dan nog? Zolang dat huwelijk intact blijft, hoort hij bij de familie. Probeert u zich eens op een actieve manier teweer te stellen tegen uw zwager in plaats van u alleen maar te ergeren. Geef een humoristische draai aan wat ie uitkraamt. Bied tegen hem op in zuurheid en negatieve opmerkingen. Praat met hem mee, maak alles wat hij zegt nog een slagje erger, en kijk of u hem kunt overtroeven. Misschien moet hij erom lachen, en dan is er al wat gewonnen. Zeg: ’Koest, in je mandje, jij’ als hij echt onaangenaam wordt. Spreek met familieleden af dat iedereen zich om de beurt inspant om hem een beetje af te leiden, zodat hij niet voortdurend de aandacht trekt. En zet hem bij het kerstdiner zo ver mogelijk af van zijn eigen vrouw. Zij zit elke dag al tegen hem aan te kijken, ze kan wel een adempauze gebruiken.

De moeder van mijn vriend vraagt geld voor haar diner

Beste Beatrijs,

De moeder van mijn vriend, met wie ik twee jaar samen ben, heeft ons uitgenodigd om met Kerstmis te komen eten met de familie. Later stuurde ze een mailtje rond met het verzoek of iedereen 15 euro naar haar kan overmaken voor het eten. Ik voel me hier erg ongemakkelijk over. Ik ben van huis uit helemaal niet gewend om geld te vragen of te betalen bij etentjes met familie of vrienden. Bovendien woont de moeder van mijn vriend aan de andere kant van het land en de reis daarheen kost ons ook al 20 euro per persoon. Wij zijn allebei nog student, dus wij hebben niet heel veel te besteden. Ik heb dit besproken met mijn vriend, maar voor hem is het niet vreemd. Als hij bij zijn zus gaat eten krijgt hij daarna ook een rekening toegestuurd. Hij wil de 15 euro voor mij betalen, wat heel lief is, maar dat heb ik afgeslagen. Hoe moet dat in de toekomst? Moet ik gewoon slikken en betalen of kan ik hier wel iets van zeggen tegen zijn moeder? Ik breng graag een fles wijn mee als ik ergens word uitgenodigd, maar ik vind dit echt te gortig.

Kerstdiner met prijskaartje

Beste Kerstdiner met prijskaartje,

Gasten een rekening presenteren voor het eten? Ongehoord! Of het nu gaat om een gewone maaltijd door het jaar heen of om een kerstdiner, dat maakt niet uit. Wie er dan ook thuis wordt uitgenodigd voor het eten, portemonnees blijven gesloten – dat is zo ongeveer regel 1 van de gastvrijheid.

Hoe moet u hiermee in de toekomst omgaan? Afstand houden komt als eerste tactiek in aanmerking. Het is nu eenmaal weinig aanlokkelijk om een reis te maken voor familiebezoek en vervolgens ook nog eens uw eigen eten te moeten betalen. Ik kan het u niet kwalijk nemen, als u beleefd nee zegt, wanneer de moeder van uw vriend vraagt of u nog eens langs wil komen. Het wordt erg begrotelijk op die manier.

Bespreek deze merkwaardige familiegewoonte nog eens met uw vriend en probeer hem aan uw kant te krijgen. Vraag zijn instemming met het voornemen om nooit wie dan ook te laten betalen, als u samen iemand te eten hebt gevraagd. De moeder rechtstreeks aanspreken lijkt al te confronterend. Het ligt niet op uw weg om kritiek te geven op hoe die familie onderling de zaken regelt. Maar voor de zus ligt het anders. Die is van uw generatie en dan is het makkelijker om een voorstel te doen om voortaan het geld achterwege te laten. Wie weet vindt de zus dat wel een goed plan. U en uw vriend kunnen het goede voorbeeld geven door haar eens uit te nodigen en er duidelijk bij te zeggen dat het gratis is.

Wat de moeder betreft, moet u het maar een tijdje aanzien. U hebt al toegezegd voor het kerstdiner, dus betaal deze keer zonder tegenspartelen de toegangsprijs. Volgende bezoekjes kunt u eindeloos uitstellen onder het motto ‘Sorry, geen geld’. Later kan uw vriend zijn moeder nog eens voorhouden dat ze vaker bezoek zal krijgen, als ze de entreeprijzen laat vallen. Misschien is ze gevoelig voor dat argument.

Kan ik mijn geheime vlam een anoniem cadeau sturen?

Beste Beatrijs,

Ik ben een man van 52 jaar, getrouwd. Ik leid een aangenaam en vredig huwelijksleven. Op mijn werk heb ik een gescheiden vrouw leren kennen met drie opgroeiende kinderen. Ik heb voor deze vrouw oprechte genegenheid ontwikkeld. Ik heb haar nooit mijn gevoelens duidelijk gemaakt. Als getrouwde man kan ik dat niet doen, vind ik. Ik heb geprobeerd om haar te vergeten en geen notitie meer van haar te nemen. Maar ik kom haar wel elke dag tegen. In gezelschap mijdt zij elk contact met mij. Maar als ik alleen ben, komt zij te voorschijn, vraagt aandacht en flirt met mij, waarop zij snel verdwijnt.

Tussen kerst en nieuwjaar gaat zij met haar ouders en kinderen een week naar Oostenrijk op vakantie. Zij heeft geen geld om langer met vakantie te gaan, zoals zij mij vertelde. Ik wil graag met Kerstmis anoniem een kerstkaart bij haar in de bus doen, met 100 euro erin. Zodat ik haar een beetje gelukkig kan maken. Want als alleenstaande vrouw met drie kinderen, zal zij niet veel te besteden hebben. Zo hoef ik haar en mijzelf niet in verlegenheid te brengen.

Wat vindt u, is dit een goed plan?

Anonieme weldoener

Beste Anoniem,

Uw geheime vlam gaat in de kerstvakantie (hoogseizoen) een week naar de wintersport met drie kinderen. Zoiets kost handenvol geld. Bovendien heeft zij net als u een baan. Misschien verdient zij minder dan u, maar toch: ze werkt, en de meeste mensen met een baan zijn in staat daar een gezin van te onderhouden. Afgezien daarvan krijgt ze, als het goed is, kinderalimentatie. Ik vraag me dus af of ze echt zo armlastig is als u vermoedt.

Ik denk dat u armoede op haar projecteert, omdat dat u een excuus geeft om toch een vorm van contact tot stand te brengen, ook al is dat eenzijdig. U wilt iets aardigs voor haar doen, blijk geven van uw betrokkenheid, maar tegelijk niet in relatie met haar treden, want gevaarlijk, overspel enzovoort. En zo kwam u op het idee van de anonieme geldgift.

Het lijkt me geen goed plan. Niet alleen omdat ze hoogstwaarschijnlijk helemaal niet arm is, maar ook omdat het nooit goed is om contant geld in te zetten in verhoudingen van liefde en vriendschap. Geld is een machtsmiddel dat afhankelijkheid kweekt. U weet heel goed dat deze vrouw uw geschenk zou afwijzen wanneer u met 100 euro in de hand zou aanbellen, want ze zou zich afvragen ‘wat daar tegenover moet staan’. Daarom wilt u ook anoniem blijven. Maar van een anonimus 100 euro krijgen is geen onverdeeld genoegen. De ontvanger voelt zich in het nauw gedreven (ze kan immers niet beleefd weigeren) en bespied. Er is kennelijk iemand die iets speciaals denkt of voelt, maar wie is dat en wat moet hij? Anonieme boodschappen zorgen altijd voor een gevoel van ongemak bij de ontvanger, zelfs als ze aardig bedoeld zijn. Ze dwingen de ontvanger in de rol van amateurdetective, die zijn hele kennissenkring in gedachten (of in werkelijkheid) afgaat met de vraag: ‘Was jij het?’ Dat is vervelend, zoiets moet je mensen niet aandoen. Spreek met open vizier of zwijg – andere mogelijkheden zijn er niet.

In uw geval – geheime genegenheid – denk ik dat spreken tot weinig goeds leidt, dat schrijft u zelf ook al. Houd het bij af en toe een flirterig gesprekje op het werk, en ga voor de rest door met zwijgen.

Wat moet ik met al die lelijke cadeaus?

Beste Beatrijs,

Mijn nichtje, dochter van mijn zus, geeft me altijd cadeaus die ruimte in beslag nemen. Goed bedoeld, maar ik vind ze heel erg lelijk. Met kerst heeft ze een pakketje gestuurd met een afgrijselijk donkergrijs stenen beeldje van een kat in een rare houding en enge ogen. Soms krijg ik ook goede-doelen-kalenders die ik niet aan de muur wil hebben of sierdoosjes die ik niet kan gebruiken. Ze geeft het uit hartelijkheid, maar als ik alles neerzet, moet ik tegen voorwerpen aankijken die niet mijn smaak zijn. Ik heb ook geen zin om alles uit het zicht te zetten en tevoorschijn te halen als ze langskomt. Als ik zeg dat ik liever geen cadeautjes wil, kwets ik haar. Ik wil niet liegen dat ik de cadeautjes mooi vind, maar ik wil ook niet bot zijn. Wat te doen?

Nutteloos en lelijk

Beste Nutteloos en lelijk,

U hoeft nooit cadeaus die u niet bevallen in uw huiskamer op te stellen om de gever te vriend te houden. Een ontvanger mag doen met cadeaus wat-ie wil, en als hij ze niet leuk vindt, gooit hij ze weg, legt ze in een kast of geeft ze aan de kringloopwinkel.

Een incidenteel rotcadeau kan geen probleem zijn, maar als de cadeaus van uw nichtje een hardnekkig, terugkerend patroon vormen, kan het de moeite waard zijn om hier eens met haar over te praten. U zegt dan: ‘Het is heel lief van je om altijd met cadeautjes aan te komen, maar weet je, eigenlijk doe je me er geen plezier mee, want ik ben al een tijdje druk bezig met ontspullen.’ Leg haar het ontspullingsevangelie uit dat verkondigd wordt door opruimgoeroes als de Japanse Marie Kondo en de Zweedse Margareta Magnusson. Kern van hun boodschap is de oproep om alle overbodige spullen het huis uit te werken, omdat het leven daardoor lichter wordt. Vertel uw nichtje dat u in het kader van het ontspullen van uw huis er liever geen nieuwe spullen meer bij krijgt. Als ze graag cadeaus wil blijven geven, suggereer haar dan vergankelijke dingen, in de trant van een enkele hyacint of een bijzondere theesoort.

We gaan met kerst op vakantie, en nu zijn mijn schoonouders boos

Beste Beatrijs,

Mijn man heeft al zijn hele volwassen leven een hekel aan Kerstmis. Toch gingen we altijd gewapend met recepten, wijn en zorgvuldig uitgezochte cadeaus op bezoek bij onze ouders op eerste en tweede kerstdag. Voor dit jaar wilde hij eens wat anders en we hebben een vakantie geboekt voor ons en onze twee dochters in de kerstperiode. Mijn ouders vonden het geen punt, maar mijn schoonouders zijn ontzettend kwaad geworden. We hadden moeten beseffen hoe belangrijk kerst voor hen was (ze zijn niet religieus) en met onze misselijke actie hebben we Kerstmis voor hen verpest. Bovendien hadden we ze eerder op de hoogte moeten stellen van onze plannen – we hebben de reis geboekt in september maar pas eind oktober verteld dat we niet kwamen. Mijn man zag namelijk een beetje op tegen hun reactie, al hadden we niet gedacht dat het zo ernstig zou worden opgevat. Hebben wij er inderdaad verkeerd aan gedaan door Kerstmis op deze manier te omzeilen? Is er een termijn waarbinnen afzeggen niet meer kan?

Verplicht op kerstbezoek

Beste Verplicht op,

Het is uw goed recht om voor Kerstmis andere plannen te maken dan het traditionele familiebezoek. (Schoon)ouders horen dan te zeggen: “Goed idee! Leuk voor jullie, veel plezier!” Dit voornemen eind oktober aankondigen lijkt me een uitstekende termijn, dan hebben de (schoon)ouders nog zeven weken de tijd om iets anders te verzinnen. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen overwegen om een paar alleenstaande vrienden of familieleden uit te nodigen voor het eten. Wie weet krijgt hun kerstviering dan ook een nieuwe, verrassende impuls.

Ze hebben mijn grootste vijanden ook uitgenodigd voor het kerstdiner. Moet ik gaan?

Beste Beatrijs,

Een bevriend stel heeft me ook dit jaar weer uitgenodigd voor een diner op eerste kerstdag in een zeer exclusief restaurant. We doen dat al een aantal jaren en er is al gereserveerd. Wat blijkt? Via via heb ik vernomen dat ze mijn grootste vijanden (dat weten ze best) óók hebben uitgenodigd. Wat nu? Gewoon gaan en lachend een flesje tabasco over hun eten uitschudden? Of er op een andere, nette manier onder uitkomen? Ik zit er een beetje mee in m’n maag.

Een vijand aan de kerstdis

Beste Een vijand aan de kerstdis,

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel u besluit dat het tijd is om de strijdbijl te begraven, u gaat naar het diner en u doet onder het motto ‘vrede op aarde’ alsof er niks aan de hand is. In dat geval gedraagt u zich beleefd en u doet gezellig mee met de conversatie. De andere optie is om uw vrienden op te bellen en u bij nader inzien af te melden voor het diner. Bijtijds afzeggen mag altijd, dus ook voor een kerstmaaltijd. Als uw vrienden vragen waarom, kunt u eerlijk zeggen dat de eetlust u vergaat bij het vooruitzicht om met uw grootste vijand aan tafel te moeten zitten. Ook mentaal zult u dan niet op uw best zijn, voldoende reden waarom u het vrolijke kerstgezelschap de aanblik van uw chagrijnige aanwezigheid wilt besparen.

Mijn schoonmoeder wil Chinees bestellen, moeten we ons hierbij neerleggen?

Beste Beatrijs,

Eerste kerstdag brachten wij (mijn man, mijn dochtertje van twee jaar, en ik) bij mijn schoonouders door. Vorig jaar liet mijn schoonmoeder ons weten dat zij de kerst in 2002 bij ons of bij mijn schoonzusje en haar man wil doorbrengen. Zij vond het te zwaar in haar eigen huis. Wij konden hiermee instemmen. In oktober tijdens een familie-samenzijn vroeg mijn man hoe we de kerst zouden kunnen organiseren. De schoonfamilie had hier nog geen idee over. Eind november stelde hij opnieuw de vraag, waarop mijn schoonmoeder antwoordde dat we Kerstmis bij haar dochter en man zouden vieren. Het is de bedoeling dat we Chinees halen en dat ieder voor zich betaalt. Ik voel er weinig voor om met kerst te betalen voor afgehaald voedsel uit plastic bakjes. Waar ik het meest moeite mee heb is dat wij niet betrokken zijn in dit besluit. Als koude kant van de familie ligt het uiterst gevoelig als ik mijn mening zou geven. Mijn man echter kan niet op tegen de dominantie van zijn moeder en is niet loyaal aan mijn en zijn wensen op dit gebied. Moeten wij ons neerleggen bij deze noodhap met kerst of zijn er nog andere oplossingen, zonder dat dit resulteert in een gespannen sfeer?

Alsjeblieft geen Chinees met Kerst

Beste Geen Chinees,

Uw schoonmoeder heeft vorig jaar gezegd dat ze van de Kerst-organisatie afwilde. Het was de bedoeling dat haar zoon (met u) of haar dochter (met haar man) deze taak zou overnemen. U en uw man hebben zich afwachtend en passief opgesteld. U heeft een paar keer gevraagd aan de anderen wat nu precies de plannen waren, maar u heeft er zelf geen gemaakt. Uiteindelijk, we zitten inmiddels eind november, verzint uw schoonmoeder iets: weet je wat? We halen gewoon Chinees en dan zijn we van het hele gedonder af.

En nu heeft u kritiek. Dat vindt u armoedig eten en u hebt ook geen zin om ervoor te betalen. Mijn vraag is: waarom heeft u niet zelf de familie uitgenodigd? U kunt toch samen met uw man wel een etentje voor zes personen en een peuter in elkaar draaien, zonder de gasten te laten betalen? Hier ligt uw kans om het kerstfeest geheel naar eigen inzicht vorm te geven op uw eigen terrein, waar u zelf de baas bent. Nodig iedereen uit bij u thuis, zet de Mormon Tabernacle Choir op, serveer de kaasvlinders uit het kerstpakket, en ga iets lekkers koken. Bel ze snel op, het is nog niet te laat!

Alleen zijn met kerst, hoe doe je dat?

Beste Beatrijs,

Ik zie op tegen de kerstdagen. Vorig jaar is mijn man overleden, ik heb geen kinderen en mijn enige zus woont in het buitenland. Om mij heen heb ik wel lieve vrienden en vriendinnen, maar die gaan naar hun kinderen of de kinderen komen bij hen. Ik durf ze dan ook niet uit te nodigen en vermoed dat ze er nauwelijks bij stilstaan dat ik met de kerst alleen zal zijn. In het gewone leven zie ik genoeg mensen en kan ik goed alleen zijn, maar met die dagen is het extra beladen. Hoe kan ik wat meer naar de kerst uitzien?

Bang voor de kerstdagen

Beste Bang voor de kerstdagen,

Het kan zwaar zijn om de hele kerstperiode alleen te zijn zonder een levende ziel te spreken. Bedenk dat slechts één afspraak ergens in die dagen al genoeg is om het gevoel van eenzaamheid te doorbreken. En dat hoeft niets eens een zogenaamd kerstdiner te zijn, een afspraak om overdag met iemand een wandeling te maken of een kopje thee te drinken is al genoeg. Hebt u helemaal geen alleenstaande personen in uw kennissenkring die u kunt bellen om iets mee af te spreken voor een van de kerstdagen? Ook geen aardige buurvrouw die u kunt vragen om mee te eten?

Neem niet voetstoots aan dat uw vriend(inn)en de hele kerstperiode met hun kinderen bezig zijn. Inderdaad, meestal zijn er afspraken met kinderen (ofwel uw vrienden gaan bij hen eten, ofwel kinderen komen langs), maar daar komen lang niet altijd logeerpartijen aan te pas. Vaak is het met één gezamenlijke maaltijd wel weer bekeken. Uw vrienden zijn slechts een deel van de kerstdagen met hun familie bezig. Dat betekent dat er ruimte over is om ook iets met u te doen.

Informeer naar de kerstplannen van uw vrienden. Als er iemand zegt: onze kinderen komen bij ons op eerste kerstdag, stelt u iets voor tweede kerstdag voor, bijvoorbeeld die eerdergenoemde wandeling of u vraagt hen te eten of wat dan ook. Misschien nodigen ze u spontaan uit om met Kerstmis te komen eten. Het is tenslotte geen wet van Meden en Perzen dat er alleen maar familieleden mogen aanschuiven bij de kerstdis. Maar daar is het u niet om te doen, u bent alleen uit op enige vorm van contact, niet per se op een kerstdiner.

Tussen uw vrienden en vriendinnen die het druk hebben met hun kinderen, zal er vast wel iemand zitten die tijd heeft voor iets sociaals met u. Met uw vrienden kunt u vrijuit spreken, u kunt best een visje uitgooien voor een afspraak op enig moment gedurende het kerstweekend. Wanneer u het idee ‘kerstdiner-met-vele-gangen’ loslaat, en een afspraak overdag als mogelijkheid toelaat, moet dat kunnen lukken. Eén afspraak is genoeg. De rest van de kerstdagen zult u vast wel door kunnen komen met waar u zich normaal gesproken mee bezighoudt, als u thuis bent.

Ik heb een gruwelijke hekel aan kerst, wat nu?

Beste Beatrijs,

Ik heb een gruwelijke hekel aan kerst. Aan de kerstboom, aan de kerstversiering, aan de rompslomp. De rest van de familie (mijn vrouw en kinderen, mijn ouders, broers en zussen en hun kinderen) zijn fervente kerstfanaten. Het hele huis en de tuin zijn versierd en ze willen het liefst drie dagen uitbundig kerst vieren met alles erop en eraan. Heb ik net een paar dagen vrij, krijg ik allerlei familie over de vloer en moet ik de dag daarna naar de familie van mijn vrouw. Ik wil gewoon rustig thuis zijn met die dagen en mijn eigen dingen doen. Geen gedoe. Hoe los ik dit op?

Kerststress

Beste kerststress,

U geeft niets om Kerstmis en nog minder om wat ervoor komt kijken, terwijl uw gezin en de rest van de familie het juist enig vinden. U staat alleen in een menigte kerstfanaten. Het spijt me voor u, maar dan delft u het onderspit. Uw gezin vindt kennelijk niets leuker dan de tuin versieren met lichtgevende rendieren en de huiskamer volstouwen met kerstbomen, kerststalletjes en kaarsen, terwijl ze zich in de keuken storten op het braden van gans en het fabriceren van chipolatapudding. Laat ze begaan, ze hebben er plezier in! Als uw gezinsleden zich verheugen op bezoek van uw familie, ontkomt u er niet aan om daaraan mee te doen. U kunt zich moeilijk sikkeneurig in een hoekje terugtrekken. Zo erg kan het toch niet zijn om met uw eigen familie een kerstdiner achterover te slaan? Als u twee familiediners achter elkaar te veel vindt, kunt u permissie vragen om de schoonfamiliekerstviering over te slaan. U laat uw vrouw en kinderen zonder u gaan, u excuseert zich met een ziek/ zwak/ misselijk/ smoes en u brengt die avond in uw eentje thuis door onder een dekentje met de restjes van de gebraden gans.

We hebben een vegetarische gast. Hoe moet dat met de kersthaas?

Met de kerstdagen gaan wij al meer dan twintig jaar met onze twee kinderen naar onze tweede woning in Zwitserland en elk jaar krijgen we van onze zwager-jager een verse kersthaas. Voor het kerstdiner maakt mijn man daar een heerlijke traditionele hazenpeper van, met als bijgerechten verse appelmoes, rode kool, aardappelpuree en spruitjes. Altijd smullen en altijd goed. Nu zijn onze zoon en zijn vriendin sinds een paar maanden zeer fanatiek vegetariër, en weigeren haas of ander vlees te eten. Onze dochter relativeert dit en zegt dat de haas een prachtig vrij leven heeft gehad in de natuur en dat de mensheid altijd vlees heeft gegeten. Hoe kunnen wij dit oplossen?

Vegetarische kerst

Beste Vegetarische Kerst,

Wat u in ieder geval niet kunt doen is aan uw zoon en zijn vriendin vragen of ze een uitzondering willen maken voor het kerstdiner. Vegetarisme is geen pet die je vrijblijvend op en af kunt zetten, het is een ideologie die met voedselregels gepaard gaat. Andermans voedselregels dienen te worden gerespecteerd. Moslims zet men geen karbonade voor en geheelonthouders geen alcohol, ook niet bij wijze van uitzondering. De niet-vegetarische gezinsleden kunnen nog steeds de traditionele hazenpeper voorgeschoteld krijgen met Kerstmis. De rest van het menu is uitstekend geschikt voor vegetariërs. Het enige wat er moet gebeuren is één extra vegetarisch gerecht voor uw zoon plus vriendin erbij maken. Bijvoorbeeld een vegetarische risotto met cantharellen en knoflook of een paddenstoelenstoofpotje dat over de puree kan. Of u gooit een paar vegetarische schnitzels in de pan. Vraag desnoods om suggesties, als u het niet weet. Het is iets meer werk, maar uw zoon of zijn vriendin wil vast wel enige hulp bieden in de keuken.

Het is verreweg het beste om niet moeilijk te doen over eten en zeker geen discussies over ideologie te voeren, maar gewoon ieder het zijne te gunnen. Of het nu om Kerstmis of een andere dag gaat maakt niet uit. U kunt uw familie niet overhalen om iets te eten, waar ze een probleem mee hebben, dus de maaltijd moet worden uitgebreid met iets wat voor hen wel door de beugel kan.

Ik wil geen kerstkaarten meer krijgen, hoe pak ik dat aan?

Beste Beatrijs,

Al jaren zou ik liever geen kerst- en nieuwjaarskaarten ontvangen (het milieu zou daar ook bij gebaat zijn), maar niettemin stijgt de stapel elk jaar. Het druppelt door tot half januari. Ik stoor me aan de onpersoonlijke wensen die mensen sturen, waar alleen hun naam op is geschreven. Ook komen er steeds meer goede wensen van bedrijven. Nu kan ik die kaarten eenvoudig bij het oud papier gooien, maar ik voel me toch min of meer verplicht een kaart terug te sturen. Als mensen een kaart met een persoonlijke tekst sturen, doe ik dat graag. Maar wat doe ik met die andere kaarten? Moet ik daar ook op antwoorden? Ik heb ook geen zin om elk jaar het goede voorbeeld te geven met mooie kaarten met echte teksten. Ik doneer dan eigenlijk liever 30 euro aan Amnesty. Wat vindt u?

Liever geen kaart dan een suffe

Beste Liever geen,

Bedrijfskerstkaarten vallen onder reclamedrukwerk en kunnen dus worden genegeerd. Dat geldt trouwens voor alle kaarten waar u niet blij mee bent. U bent nooit verplicht te antwoorden. Hoe minder kaarten u verstuurt, hoe minder u er terugkrijgt. Na een paar jaar droogt de stroom ongewenste post vanzelf op. U stuurt uw kaarten naar uw uitverkorenen met een persoonlijk woord, zoals u dat passend vindt. Niet om anderen het goede voorbeeld te geven, maar omdat u het graag op uw eigen manier doet. Donaties aan Amnesty staan hier geheel los van. U geeft iets aan een goed doel omdat dat goede doel u bevalt, niet om onder de niet-bestaande plicht van de kerstkaarttraditie uit te komen.

Wij willen niet dat onze dochter zingt over het kindeke Jezus

Beste Beatrijs,

Onze dochter van zeven hebben wij bewust op een openbare school gedaan, omdat wij haar niet aan religieuze invloeden willen blootstellen. De laatste weken zingt ze thuis allerlei liedjes over het kindeke Jezus en over herdertjes die bij nachte lagen. Kennelijk worden die bij haar in de klas ingestudeerd. Ik twijfel of ik de school hierover moet aanspreken of het maar moet laten zitten. Zouden er in het laatste geval niet ook Ramadan- of Suikerfeestliederen moeten worden ingestudeerd? Wat vindt u?

Geen propaganda graag

Beste Geen propaganda,

Ach, die arme kerstliedjes. Moeten zo nodig buiten de deur gehouden worden, omdat ze kinderen weleens op een religieuze gedachte zouden kunnen brengen. Uw afkeer doet mij een beetje denken aan het verzet in sommige christelijke kringen in Amerika tegen seksuele voorlichting op school, dat neerkomt op: zuivere kinderen mogen niet worden bezoedeld. Maar seks bestaat, evenals kerstliedjes. Dus komen kinderen ermee in aanraking. Beschouw het instuderen van kerstliedjes als muziekonderwijs en niet als indoctrinatie. Er zitten trouwens best mooie tussen. Verstokte atheïsten worden tot tranen toe geroerd door de Mattheüs-passion. Achtjarigen en ouder geloven zelden nog in Sinterklaas, wat hen er niet van weerhoudt sinterklaasliedjes aan te heffen. Ramadanliedjes, suikerfeestliedjes, wat maakt het uit, zolang het maar zuiver gezongen wordt. Dat uw dochter door kerstgezangen tot het geloof gebracht zal worden, lijkt me vergezocht. Daar kunt u thuis genoeg correcties op aanbrengen.

Ik wil ook weleens een leuke kerst, maar mijn schoonmoeder verpest het

Beste Beatrijs,

De afgelopen dertig jaar heeft mijn schoonmoeder, die al die tijd weduwe is, de kerst bij ons doorgebracht. Een hele opgave, mijn schoonmoeder is een lastige, dominante vrouw die overal commentaar op heeft: het eten is niet goed, ze doet ongenuanceerde uitspraken over van alles en nog wat, kortom, ik word er hondsmoe en geïrriteerd van. Ik zag altijd enorm op tegen haar verblijf. Mijn man heeft een zus, maar zij heeft nooit haar moeder uitgenodigd. Ik heb mijn man vaak gevraagd om dit met zijn zus te bespreken (ik wil ook weleens een leuke Kerstmis), maar dat weigert hij. Vorig jaar heb ik mijn man laten weten dat ik niet langer de Kerst wil doorbrengen met zijn moeder, omdat ik er genoeg van heb. Mijn man wil zijn moeder niet alleen laten met Kerstmis en gaat nu naar haar toe. Je zou zeggen: prima opgelost. Toch blijft dit wringen tussen mijn man en mij nu de feestdagen weer voor de deur staan. Ik voel een stilzwijgend verwijt dat ik voor mijzelf kies, maar wat had ik anders kunnen doen?

Tot hier en niet verder

Beste Tot hier en niet verder,

U hebt uw schoonmoeder dertig jaar tegen uw zin gastvrijheid geboden met Kerstmis. Dat is inderdaad een lange tijd. Merkwaardig is dat haar dochter nooit is ingesprongen om uw last te verlichten door haar moeder ook eens te ontvangen. Nog vreemder is het dat uw man zijn zus daarop niet heeft aangesproken. Kennelijk durft hij dat niet. Of de broer-zus-verhouding is slecht. Of de zus heeft op haar beurt een slechte verhouding met haar moeder.

Enfin, nu gaat uw man in z’n eentje naar zijn moeder en u zit met Kerstmis alleen thuis. Ook niet gezellig natuurlijk. Ik zou u adviseren: laat schoonmoeder maar weer komen, maar zo kort mogelijk. Als het niet zonder logeren kan, dan met hooguit één overnachting. Nodig nog een paar mensen erbij uit voor het eten. De beste manier om een irritant persoon onschadelijk te maken is door hem of haar te verdunnen in een grotere massa. Hebt u geen kinderen die langs willen komen? Of een buurtgenoot of vriend(in) die best een hapje mee wil eten? Vreemde ogen dwingen en allicht zal uw schoonmoeder zich wat beleefder en prettiger gedragen, als er nog anderen aan tafel zitten. Verder kunt u zich zo min mogelijk van haar aantrekken. Overdag doet u uw eigen dingen. Als ze het eten niet lekker vindt, zegt u: ‘Zal ik anders een blik soep voor u/je opwarmen?’ Als ze een rotopmerking maakt, zegt u: ‘Dat vind ik niet aardig gezegd’. Voor de rest haalt u uw schouders op en u denkt bij uzelf: morgen is ze weer vertrokken en ze heeft hoe dan ook niet het eeuwige leven.