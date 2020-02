Kun je bezoek belasten met vlekken die zijn achtergebleven?

Beste Beatrijs,

Na een uurtje op bezoek bij een vriendin ontvang ik een mailtje: ‘Ik wil je waarschuwen dat je kleding heeft afgegeven op mijn mooie lichtroze stoel. Ik ga proberen om de vlekken eruit te krijgen.’ De volgende dag een nieuw mailtje: ‘Ik heb het verkeerd gezien, het waren geen vlekken, maar schaduwen’. Ik vind dat je je bezoek niet moet belasten met eventuele vlekken die zijn achtergebleven. Kennelijk denkt niet iedereen er zo over. Wat is eigenlijk gepast?

Gepikeerde gast

Beste Gepikeerde gast,

Wie zijn interieur belangrijker vindt dan de mensen die er gebruik van maken, kan maar beter geen bezoekers ontvangen. Gasten brengen slijtage met zich mee. Achteraf klagen over afgevende kleding is een bizarre aantijging. Normale kleding geeft niet af, dus het was een onzin-klacht, zoals de gastvrouw later zelf ook toegaf. Ook als bezoekers huns ondanks een onberispelijk interieur hebben bezoedeld door het binnenlopen van straatstof, het achterlaten van uitgevallen haren of huidschilfers, gemorste taartkruimels, kleverige kringen op het antieke bijzettafeltje of geplette kussens, is het ongepast om verhaal te halen. Een goede gastvrouw/-heer pakt stofzuiger en dweil erbij en poetst ongerechtigheden weg zonder gasten te kapittelen over een verstoring van de orde.