Koalawantjes uit Deventer voor Louis en lotgenoten

De beroemdste koala van Australië heeft een naam gekregen: Louis. De koala vervulde begin deze week een hoofdrol in het filmpje dat viral ging, een filmpje waarop te zien is hoe het angstig klagende diertje wordt gered uit de allesverzengende vuurzee die Zuidoost-Australië al wekenlang in de greep houdt. Het beestje ligt nu in de ziekenboeg van het Port Macquarie Koala Hospital. Daar doopte zijn reddende engel, Toni Doherty, hem tot Louis, naar haar kleinzoon. De deels geschroeide Louis eet alweer wat eucalyptusblad, maar lopen is moeilijk want zijn poten zijn verbrand.

Dat lot deelt Louis met veel soortgenoten; koala’s zijn nu eenmaal niet de snelste dieren. Ze slapen het liefst zo’n uur of twintig per dag en als ze wakker zijn, ogen ze nog steeds slaperig. Om de beestjes te helpen is een lokaal radiostation een actie gestart: maak koalawantjes. Geen gewone wantjes, maar zachte exemplaren van natuurlijke en zachte stoffen.

Het was een oproep die via via ook Jeltje van Essen van de Quiltshop 100 Rozen uit Deventer bereikte. En nu zitten in Van Essens winkeltje vrijwilligers wantjes te patchen en te quilten, zo meldt dagblad De Stentor. Van Essen wil nog eind deze week tweehonderd paar koalawanten naar haar nicht in Australië sturen. Die zal er dan voor zorgen dat deze wantjes op de juist plek aankomen. In Van Essens winkeltje wordt natuurlijk stevig doorgewerkt, maar alle hulp is welkom. Op de facebookpagina van Quiltshop 100 Rozen staan een patroon en een instructiefilmpje.

