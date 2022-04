Klusser, kijk uit: Op YouTube lijkt zelfs de lastigste klus een peulenschil

Even een muurtje breken tussen keuken en woonkamer; het leek zo eenvoudig. Maar net als in de film is ook op YouTube alles mooier, ondervond Trouw-redacteur Nienke Schipper.

Op het filmpje leek het doodeenvoudig. Een grote cirkelzaag die je met een lat tegen de wand plaatst en binnen vijf minuten ligt je bakstenen muur in tweeën. Door de waterkoeling heb je geen last van stuivend stof, een fluitje van een cent. De praktijk bleek een stuk weerbarstiger. Waarom zag je bijvoorbeeld niet dat door al dat water je keuken verandert in een modderpoel?

Eigenlijk droomde ik al vijftien jaar van een open keuken naar de woonkamer, met zo'n bar waaraan huisgenoten gezellig kunnen zitten terwijl er wordt gekookt. Alleen zag ik nogal op tegen een stoffige verbouwing, of preciezer: tegen de mannen. Klusmannen die al om zeven uur ‘s morgens op de stoep staan en die je de hele dag moet voorzien van koffie. Wekenlang. Als je trouwens al klusmannen kunt krijgen, want de meesten zitten sinds de corona-verbouwingsgekte volgeboekt tot ver na kerst.

Dit filmpje was aanstichter van het optimisme over het zagen van een muur. De tekst gaat verder onder het filmpje.

Maar inmiddels bladderde de verf van de keukenkastjes en waren de zwarte vochtplekken in het houten keukenblad door de jaren heen uitgegroeid tot een halve landkaart. Dus besloten we met frisse tegenzin om zelf maar weer eens aan de slag te gaan. De man en ik klussen al zelf sinds we hier wonen en dat is inmiddels zo’n 26 jaar. Slopen, schuren, schilderen, behangen, leidingen leggen, tegelen, alles is al wel eens voorbij gekomen. Maar nu moesten we iets doen dat we nog nooit eerder hadden gedaan: een muur doorzagen.

Ons huis werd gebouwd in 1928 en mijn vader werd er geboren, in dezelfde kamer kwamen mijn kinderen ruim zestig jaar later ter wereld. Als kind kwam ik hier over de vloer bij opa en oma. En toen ik als student het geluk had om de Amsterdamse benedenwoning te mogen betrekken, vormde het achterstallige onderhoud geen belemmering voor wilde feesten. Inmiddels zijn de gaskachels vervangen voor cv, giert de wind niet meer door de ramen en is ook het dak geïsoleerd. Al diverse muren werden gesloopt, dan wel opgetrokken. Deze klus was gewoon routine, toch?

Klustips

Voordat internet kwam hadden de bouwmarkten stencils met klustips, tegenwoordig zoek je die op YouTube. Filmpjes van bouwmarkten, loodgieters en timmermannen loodsen je zelfs door de lastigste klussen heen. Een scharniertje in een kastdeur maken? Een vriendelijke man met ringetjes in zijn oren neemt stap voor stap met je door hoe het hout kunt wegbikken. “Het lijkt makkelijk, maar dit lukt alleen als je een hele scherpe beitel hebt.”

Een filmpje over hoe je een muur moet stucen is meer dan een miljoen keer bekeken, maar de ervaren hobbyklusser weet dat je sommige dingen beter aan professionals kunt over laten. Dat geldt zeker voor stuken; het plafond op de overloop ziet er nog steeds uit als een bevroren golfslagbad.

Als eerste moest dus een deel van de muur tussen de keuken en woonkamer gesloopt. Van iemand kreeg ik een tip: met een diamantzaag kun je een muur netjes recht doorzagen. Op YouTube vond ik een filmpje waarin een potige kerel heel relaxed binnen een minuut een keukenmuur kaarsrecht in tweeën zaagt. Alsof hij met een warm mes door zachte boter snijdt. In een ander filmpje, dit keer iets langer dan een minuut, wordt een buitenmuur geslecht. Geen stof, geen chaos, een peulenschilletje.

Beeld illustratie Mart Veldhuis

De keukenklus begon de dag na kerst. Voor de zekerheid bouwden we een tentconstructie die de rest van het huis moest beschermen tegen het puin. Volgens het filmpje was dat niet nodig, want de tuinslang die je op de muurzaag moest aansluiten, zou stuivend steengruis tegengaan. Een illusie: aan het einde van de dag lag het fijne stof zelfs op de hoofdkussens.

Toen het gehuurde apparaat met behulp van het ouderwetse kopietje dat diende als gebruiksaanwijzing was ingesteld beklom mijn man de keukentrap om bovenaan de bijna drie meter hoge muur te beginnen. Het leek ons handiger als hij de cirkelzaag van ongeveer twintig kilo zou bedienen, ik hield zijn benen vast zodat hij niet van de trap zou vallen.

Moordwapen

Vervaarlijk boven zijn hoofd zwaaiend zette hij het moordwapen tegen de muur waarop het er direct weer vanaf ketste. Een eerste zaagsnede maken is altijd lastig. Na een minuut of vijf vroeg hij zich hijgend af of het wel goed ging. “En waarom word ik nat?”, schreeuwde hij boven het gierende lawaai uit. Grote golven rode baksteenblubber spoten uit de uitlaat van de waterkoeling en stroomden via zijn broekspijp naar de vloer om voor de oven een glanzende bruine vijver te vormden.

Na een minuut of tien ploeteren stormde hij het trapje af en liep hoofdschuddend naar de tuin: “Waar zijn we aan begonnen?” Het huilen stond hem nader dan het lachen. “Rustig maar”, kalmeerde ik hem. “Ook dit kunnen we. Bovendien: we zijn er nu aan begonnen, we kunnen niet meer stoppen. Dus kiezen op elkaar en gaan.” Moedig klom hij de trap weer op en hervatte de klus. Dit hadden we op basis van de ons beschikbare YouTube-informatie toch een beetje onderschat.

De voor de herrie gevluchte buren begonnen te appen of bij ons alles nog onder controle was en inmiddels spetterde de bruine blubber ook de woonkamer in. Maar na ruim een uur afzien, chaos en kabaal lag de muur in tweeën. Vanuit de modderpoel in de keuken keken we de woonkamer in en de paniek maakte plaats voor voldoening. Nadat de alle bakstenen in puinzakken waren verdwenen en de blubber was opgedweild schonken we een biertje in en namen we plaats aan de eettafel in de woonkamer.

Vanaf daar bewonderden we onze oude bladderende keukenkastjes en het was precies zoals ik het me had voorgesteld. De benauwde pijpenla was een fijne lichte ruimte geworden. Dat dit slechts het begin was en dat de komende weekends in beslag zouden worden genomen door slopen, stuken, schilderen, het leggen van een nieuwe vloer, plaatsen van kastjes en een aanrechtblad, boeide even niet. Op dat moment genoten we van ons nieuwe-oude huis. Vrijwel niets geeft zo veel voeldoening als een succesvol geklaarde klus.

YouTube-adviezen van Ano Tech World Anouar Otmane deelt zijn kennis graag op YouTube. Hij is loodgieter en installatiemonteur, maar sinds een jaar of twee ook een ­populaire youtuber. Op zijn kanaal Ano Tech World legt hij uit hoe je een lekkage moet verhelpen of welk gereedschap goed is. Zijn aanstekelijke filmpjes (‘Kijk toch eens wat een mooi randje, geweldig!’) zijn miljoenen keren ­bekeken en worden zelfs gebruikt op scholen. “Ik vind het leuk om mijn kennis te delen, ik geef mensen graag tips”, zegt hij. “Er zijn veel klusjes die je gewoon zelf kunt doen, zoals een randje kitten of een afvoer aanleggen. De kunst van een goede uitlegvideo is om het een beetje luchtig te houden, maar de informatie moet wel kloppen. “Mensen vinden het vaak leuk om zelf te klussen. Het is toch ook geweldig als je met behulp van een video je eigen wastafel kunt aanleggen? Dan ben je als doe-het-zelver trots als het is gelukt. Het is heel leuk om in de reacties terug te lezen als iets is gelukt en mensen blij zijn. “Niet al mijn video’s zijn voor hobby­klussers, er zitten ook filmpjes voor ­installateurs tussen, zoals over het onderhoud van een cv-ketel. Dat moet je als thuisklusser dus echt niet doen, dat is gevaarlijk en zelfs verboden.”

Beeld illustratie Mart Veldhuis

Tips voor YouTube-klussers

Wel doen: Een plan maken en een grote klus opknippen in behapbare kleine klussen. Dus: eerst de muur slopen, dan de vloer breken, dan reparatiewerkzaamheden, dan de vloer leggen. Je moet niet alles tegelijk willen en plan vooral extra tijd in. Er zijn altijd onvoorziene problemen zoals rotte vloerdelen, scheve muren of keilbouten die niet weg willen. Daar hoor je op YouTube nooit iets over. Als je schema te strak is levert dat stress op. En stress wil je vermijden.

Dan: Doe onderzoek. Zowel Google als YouTube is je vriend. Zoek per klus naar tips en vooral de juiste materialen. Net zoals bij koken de verkeerde ingrediënten je gerecht kunnen verzieken, kunnen de verkeerde materialen je klus flink bemoeilijken. Een buitenkast kun je beter niet van ongelakt vurenhout bouwen, want dat rot weg. Een nieuwe binnenmuur kun je prima maken door een houten raamwerk te isoleren met steenwol, mits je constructie goed is en je balken dik ­genoeg zijn.

Doe ook onderzoek naar het juiste gereedschap. Ploeteren met een te kleine hamer of botte zaag is erg frustrerend. En als het niet in je eigen gereedschapskist zit, leen of huur het dan. Een goede bouwstofzuiger, zaag of schuurmachine is eenvoudig te vinden via internet.

Weet wat je kunt: YouTube is een prima bron voor minder ervaren klussers en kleinere klusjes. Denk aan een stopcontact vervangen of een pvc-afvoer verlijmen. Zelfs een badkamer tegelen is met hulp van ­instructiefilmpjes prima te doen. Om ongelukken te voorkomen kun je grotere klussen zoals een cv-ketel aanleggen of verplaatsen beter overlaten aan professionals.

Niet doen: Stressen! Er komt altijd een moment dat het niet gaat zoals je wilt. Blijf koel en cool. Ook als je klusmaat­je wél door het lint gaat.

Lees ook:

Maak gewoon weer eens iets zelf, begin met een broodplank

Wat lopen we allemaal mis als we nooit meer zelf iets maken?, vraagt filosoof Merel Kamp zich af. De enthousiaste maker geeft er meteen een instructie in 9 stappen bij voor het maken van een snij- of broodplank.