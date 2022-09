Klanten en vrienden – en zelfs mijn psycholoog – zeggen afspraken pas af als ik al op ze zit te wachten

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Het lijkt wel steeds meer de gewoonste zaak van de wereld om afspraken op het laatste moment af te zeggen, of om veel te laat op een afspraak te komen, zowel op privé- als zakelijk gebied. Voor mij voelt dit als het niet respecteren van andermans tijd.

Spreek ik af om met klanten te (video)bellen, dan bellen ze gerust 20 minuten na onze geplande afspraak en al die tijd zat ik netjes naast de telefoon te wachten. Ze zeggen niet eens sorry! Zelfs mijn psycholoog heeft hier een handje van.

Met een goede vriendin afspreken betekent dat ze komt wanneer zij wil. Ze is zonder uitzondering minimaal een halfuur te laat, maar vaak een uur. Of ze zegt op het allerlaatste moment af, terwijl ik mijn agenda voor haar vrijhoud. Als ik tegen mensen zeg dat ik het niet waardeer dat ze te laat zijn of niet komen opdagen, lijkt het niet tot ze door te dringen.

Moet ik me aanpassen aan de nieuwe maatschappelijke omgangsvormen? Wat kan ik doen?

Geen respect

Beste Geen respect,

Dit is geen nieuw verschijnsel, maar iets van alle tijden. Ook vroeger had je mensen die standaard te laat kwamen opdagen of anderszins slordig met andermans tijd omgingen. Het is heel moeilijk om daarmee om te gaan, omdat het vaak mensen zijn die last hebben van een uitstelsyndroom: ze zijn ambitieus, plannen hun agenda vol met taakjes, maar doen dat op een onrealistische manier en beginnen nooit op tijd.

Enfin, dat is verder uw probleem niet. U vraagt zich af wat u hiertegen kunt doen. De meeste mensen gaan trouwens wél zorgvuldig om met hun afspraken. Uw klacht, hoe vervelend ook, betreft uitzonderingen.

De belangrijkste remedie is lik op stuk geven. Zeg van tevoren tegen uw vrienden en vriendinnen, uw psycholoog en uw klanten dat u voortaan een kwartier (of tien minuten – wat u een redelijke termijn lijkt) zult wachten bij een afspraak en dat u daarna iets anders gaat doen: naar huis of naar de bioscoop of wat dan ook. U hebt eenvoudig geen zin meer om uw tijd te verdoen aan wachten en u gaat het ook niet meer doen.

Als u uw dreigement uitvoert en inderdaad ervandoor gaat na een kwartier, zullen ze waarschijnlijk proberen om zich beter aan de afgesproken tijd te houden. Zo niet, dan bent u in ieder geval de frustratie van uw eigen tijdverlies kwijt.