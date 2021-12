Kerst met cadeaus bij mijn schoonfamilie hoeft voor mij niet zo. Kan ik overslaan?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Van huis uit ben ik gewend om sinterklaas met cadeautjes te vieren en Kerstmis zonder. In mijn schoonfamilie geven ze elkaar sinds jaar en dag cadeaus met Kerst, waarbij duidelijk is wie wat heeft gekocht. Hier doe ik zonder probleem aan mee: het gaat vooral om een gezellig samenzijn. Nu willen mijn zwager en schoonzus dit jaar Kerst vieren volgens het concept van de Kerstman. Dat lijkt hen leuk voor hun jonge kinderen. De onze hebben drie weken daarvoor al cadeaus gekregen van Sinterklaas. Wij worden geacht te doen alsof die cadeaus opnieuw van een mythische figuur komen. Hier heb ik grote moeite mee. Ik wil tegenover mijn kinderen niet doen alsof er een Kerstman bestaat. Die hele Kerstman staat me tegen. Hoe ga ik hiermee om zonder dat ik de kerstsfeer om zeep help?

Een afschrikwekkend kerstconcept

Beste Een afschrikwekkend kerstconcept,

Twee cadeaus uitdelende figuren is te veel. Het is een beetje belachelijk om een Kerstman op te voeren, als Sinterklaas net is langs geweest. Er nog van afgezien dat twee keer een berg cadeaus voor kinderen decadente uitsloverij is. Doe er gewoon niet aan mee! U kunt uitleggen dat uw kinderen met Sinterklaas al hun cadeaus hebben gekregen en dat u er niet voor voelt om drie weken later op herhaling te gaan. Vraag of uw zwager en schoonzuster de Kerstman-maskerade in hun eigen huiselijke sfeer willen opvoeren en niet in het grotere familieverband. Breek een lans voor een kerstviering zonder cadeaus (niet voor de kinderen en ook niet voor de volwassenen). Cadeaus voegen niets toe aan Kerstmis − ze trekken het feest alleen in de consumptieve, materiële sfeer, terwijl daar helemaal geen noodzaak voor is. Het is zonder cadeaus ook al een mooi familiefeest. Iedereen heeft genoeg spullen en het is voor de planeet ook beter om het wat rustiger aan te doen.

Bespreek het met uw man. Hij moet het natuurlijk wel met u eens zijn. Stel voor om de kerstviering bij uw schoonfamilie dit jaar over te slaan, als ze inderdaad een Kerstman willen introduceren. Als ze hier van afzien, kunt u doorgaan met de onderhandelingen en proberen de gewone cadeaus ook van tafel te krijgen of althans tot een financieel minimum te beperken.