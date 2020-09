Kan ze niet eens zeggen: ‘Laat de benzine maar zitten’?

Beste Beatrijs,

Ik (vrouw, 68) maak wel eens een uitstapje met een goede kennis. We hebben een aantal gedeelde interesses. Ik ben al lang alleen en heb hard gewerkt om nu een klein pensioen te ontvangen, de beurs is krap. Zij is een rijke weduwe. Op onze tripjes worden de kosten keurig verdeeld. Zelfs de benzine (we rijden met haar auto naar onze bestemming in Nederland) wordt tot op de cent uitgerekend. Alles eerlijk natuurlijk, maar soms denk ik dat het een leuk gebaar zou zijn als ze zou zeggen: ‘Laat de benzine maar zitten.’ Of dat ze eens een keer zou trakteren. Ik zou dat zelf wel doen en doe dat ook bij vrienden die nog minder bedeeld zijn dan ik. Ben ik te veeleisend?

Op de centjes letten

Beste Op de centjes letten,

Het zou inderdaad aardig zijn van uw vermogende vriendin om u (die krapper bij kas zit) af en toe vrij te houden. De benzinekosten voor haar eigen rekening nemen, lijkt wel het minste gebaar dat ze zou kunnen maken. En een enkele keer koffie of een lunch betalen is ook niet buitensporig. Natuurlijk, de kosten van een dagje uit moeten globaal eerlijk worden verdeeld. Maar uw vriendin bevindt zich wel aan de gierige kant van het spectrum. Dit is al te gênant om met haar te bespreken (vrijgevigheid laat zich niet afdwingen), maar het kan wel reden zijn om minder vaak met haar erop uit te gaan.

Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com