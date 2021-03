Kan ik zeggen dat mijn vriend langzamer moet eten, zodat hij mijn met liefde bereide eten ook echt proeft?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben dol op mijn vriend, maar hij eet heel snel. Soms lijkt het alsof hij mijn smakelijke en met liefde bereide maaltijden niet eens proeft. Doordat het eten in minder dan geen tijd het spijsverteringskanaal in verdwijnt, zit ik het grootste deel van de maaltijd alleen te eten. Hij zegt dat hij wil voorkomen dat zijn eten koud wordt, maar dat gaat er bij mij niet in. Hij werkt een lauwe salade namelijk net zo snel weg als een lasagne. Ik dacht: misschien is het een idee om zijn bestek te vervangen door een gebaksvorkje, maar dat ziet hij niet zitten. Dat is natuurlijk ook niet bepaald etiquette-proof. Wat kunnen we wel doen? En is het überhaupt not done om snel te eten?

Mijn vriend, de slokop

Beste Mijn vriend, de slokop,

De impliciete etiquette is dat tafelgenoten hun tempo enigszins aan elkaar aanpassen. Dat betekent dat snelle eters zich ietsje inhouden en trage eters wat meer vaart maken. Daar zitten grenzen aan. Precies gelijk eindigen met een bord warm eten lukt bijna nooit. Ook als mensen zich voornemen om het rustiger aan te doen, vergeten ze het vaak halverwege, omdat het eettempo een ingesleten patroon is. Wat nog wel eens kan helpen is als de snelle eter om te beginnen zijn bord maar voor de helft opschept. Als de halve maaltijd achter de kiezen is, kan hij de tweede helft opscheppen. Het verdelen in twee etappes werkt vertragend. Maar zonder motivatie om te remmen blijft een snelle eter een snelle eter. Wat ook weer niet zo erg is. Voor het volgende programmaonderdeel moet hij dan even wachten tot u ook zo ver bent.

Eens of oneens met deze ­adviezen? Reageer via tijdgeestreacties@trouw.nl. Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com.