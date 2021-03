Kan ik zeggen dat ik niet kom logeren, omdat haar huis naar dieren stinkt?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een goede vriendin is verhuisd naar de andere kant van het land. Zo woont nu landelijk met haar partner, hond en meerdere katten. Vorig jaar ging ik daar logeren. Haar persoonlijke verzorging en die van de dieren is goed. Die van haar huis minder. De woning stinkt naar dieren. Ook op het logeerbed vond ik kattenharen. Ik wou dat ik meteen had verteld hoe onplezierig ik dit vond. Ze dringt nu aan dat ik weer een weekendje kom logeren. In verband met de avondklok kan een bezoek nauwelijks zonder logeren. Ik zou dit best willen, maar niet in een vies huis. Hoe vertel ik dit zonder haar te kwetsen?

Huiverig om te logeren

Beste Huiverig om te logeren,

Als iemand veel huisdieren heeft, is het onvermijdelijk dat het huis naar dieren gaat ruiken (stinken). Sommige mensen kunnen daar beter tegen dan anderen. Als u zich mentaal instelt op de geur van dieren in haar huis, is het misschien overkomelijk? Het heeft in ieder geval weinig zin om u daarover te beklagen bij uw vriendin, want die huisdieren zitten daar nu eenmaal met hun bijkomende geuroverlast. Tegen kattenharen kunt u wel wat doen: inspecteer bij het betreden van de logeerkamer de staat van het bed (eventueel ook de stoel in de huiskamer waar u op gaat zitten) en vraag, als u ongerechtigheden aantreft, of u de stofzuiger even mag gebruiken. Als dit vooruitzicht u tegenstaat, kunt u beter afzien van logeren en pas een bezoek afspreken, wanneer de avondklok weer is opgeheven. Dan kunt u een dagje op en neer.

Eens of oneens met deze ­adviezen? Reageer via tijdgeestreacties@trouw.nl.