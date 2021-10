Kan ik zeggen dat die naïeve coronaboodschappen weg moeten uit de feestzaal waar ik mijn bruiloft ga vieren?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Volgende maand gaan mijn vriendin en ik trouwen. Tijdens onze voorbereidingen hebben we een keer een drankje genuttigd op onze toekomstige feestlocatie. Het viel ons toen op dat er veel posters hangen met teksten over alternatieve oplossingen voor de corona-epidemie, zoals voldoende water drinken, vitamine D slikken en veel knuffelen.

We vinden dat we andersdenkenden moeten respecteren, maar we zijn bang dat de naïeve kijk op corona die dit bedrijf actief uitdraagt negatief uitstraalt op ons als bruidspaar. We vinden het lastig om dit gevoelige onderwerp aan te snijden bij de uitbater, want het zou kort voor de bruiloft tot een conflict kunnen leiden. Kunnen we van de locatie vragen om hun mening over corona niet zichtbaar te laten zijn tijdens ons feest of moeten we dit maar laten zitten?

Bedenkelijke posters

Beste Bedenkelijke posters,

Dit is behoorlijk ongepast. Een feestlocatie is een feestlocatie en heeft niet als taak om ideologisch gekleurde (in dit geval zelfs overheidsbeleid ondermijnende) propaganda aan de muur te hangen. Ga praten met de eigenaar en vraag vriendelijk of de posters verwijderd kunnen worden voor uw feest, omdat u geen zin hebt in coronadiscussies op uw bruiloft.

Als de eigenaar hier niet toe bereid is, raad ik u aan om de afspraak af te zeggen en op zoek te gaan naar een neutrale feestlocatie. U betaalt, dus de feestomgeving moet naar uw smaak zijn.