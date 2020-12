Kan ik op Derde Kerstdag kerstkliekjes serveren aan mijn bezoek?

Beste Beatrijs,

Ik krijg op Eerste Kerstdag de familie op bezoek voor een kerstmaal. Twee dagen later komen er andere mensen eten. Mag ik op Derde Kerstdag de kliekjes van de afgelopen dagen serveren?

Kerstkliekjes

Beste Kerstkliekjes,

Dat mag zeker! Dat mag zelfs al op Tweede Kerstdag. Wie op een van die dagen een kalkoen, een ruime portie hazenpeper of een vegetarische stroganoff-schotel heeft gemaakt voor een klein gezelschap, houdt genoeg over. Een kwestie van koken met een vooruitziende blik.

Wie een van de volgende dagen weer een coronagezelschap van maximaal twee of drie gasten verwacht, kan vanzelfsprekend de restanten van het eerste kerstmaal opfluffen en opnieuw op een aantrekkelijke manier opdienen. Toevoeging van wat kerstomaatjes doet vaak al wonderen.

Een half opgegeten pavlova of marasquinpudding kan in aparte coupes of bakjes als individueel nagerecht worden geserveerd. Soep, vlees, alle groentes en puree kunnen met een kleine ingreep, hetzij warm, hetzij koud, opnieuw op tafel worden gezet. Het enige waar dat niet mee lukt zijn salades. Die verleppen. Maar de rest is prima opnieuw inzetbaar. Zo doen restaurants het ook.

