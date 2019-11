Kan ik nog wel chips in huis halen, als mijn man zich niet kan beheersen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn man en ik, allebei begin dertig, proberen zoveel mogelijk gezond te eten. Zo nu en dan haal ik wel eens wat lekkers in huis. Bijvoorbeeld chips, koekjes of chocola. Ik kan hier gerust een week niet aankomen, tot het weekend is en ik zin heb in een bakje chips. Of ’s avonds bij de thee een stukje chocola. Hoewel mijn man gezond eten belangrijk vindt, laat hij zich graag verleiden tot het eten van snacks. Dan blijft het niet bij één stukje chocola, maar gaat meteen de hele reep op. Mijn man geeft mij de schuld en vraagt mij deze snacks helemaal niet meer te kopen. Maar ik vind dat het ligt aan zijn gebrek aan zelfbeheersing. Hij moet zich toch kunnen inhouden en met mate wat lekkers eten?

Geen zelfbeheersing

Beste Geen zelfbeheersing,

Het is waar dat mensen zelfdiscipline aan de dag moeten kunnen leggen met het eten van snacks of wat voor ongezonde substanties dan ook. Anderzijds beschermen veel mensen zich tegen zichzelf door helemaal geen snacks in huis te hebben/te kopen. Dat is een prima strategie om verleidingen te weerstaan. Zelf hebt u geen last van mateloosheid en begrijpelijk vindt u het vervelend om nooit eens iets lekkers in huis te hebben, alleen omdat uw man niet tegen verleidingen bestand is.

Als hij de regie van het aankoopbeleid toch al aan u afstaat, kunt u net zo goed met hem afspreken dat u bepaalde ongezondere artikelen voortaan op een andere plek opbergt in huis (een beetje verstopt). Vraag hem om er niet naar op zoek te gaan. Als hij zichzelf wil beschermen tegen te veel snacks, zal hij best bereid zijn om géén speurtocht te ondernemen. Als u zelf een stukje chocola/ een bakje chips neemt, kunt u hem ook wat geven uit uw geheime voorraad.