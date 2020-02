Kan ik nagelbijters vragen het niet in het openbaar te doen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik verkeer nogal eens in de buurt van een nagelbijter. Bijvoorbeeld in de trein, in een vergadering of in de kerk. Sommigen gaan fanatiek aan de slag met kluiven, bijten of pulken. Ik vind de aanblik en het geluid hiervan heel onaangenaam en afleidend. Hoe kan ik nagelbijters ertoe bewegen om dit niet in het openbaar te doen? Ik probeer weleens bewust een andere richting op te kijken, maar dit kan niet altijd onopvallend. Opstaan en een nieuwe zitplaats zoeken lijkt mij al helemaal on­beleefd. Moet ik het gewoon verdragen?

Nagelbijtfobie

Beste Nagelbijtfobie,

Als het om een bekende gaat, kunt u er best wat van zeggen. Bij vergaderingen kunt u een nagelbijter even aanschieten in de pauze en vriendelijk vragen of hij/zij wil afzien van nagelbijten, omdat u (sorry, sorry) daar gevoelig voor bent. Licht toe dat u de rillingen krijgt van de aanblik en het geluid van nagelbijten. Onbekenden die nagelbijten in de publieke ruimte kunt u beter niet aanspreken. Het is simpeler om uzelf uit de voeten te maken. In de kerk, bus of trein: red uzelf en ga ergens anders zitten.