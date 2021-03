Kan ik mijn vrouw vragen niet zo hard te schreeuwen als ze boos wordt?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben een vrouw (veertiger) en mijn vrouw is regelmatig gefrustreerd en boos. Dat is natuurlijk iedereen weleens en dat kan en mag ook. Maar bij haar uit deze woede zich in keihard geschreeuw, waarbij de decibellen hoog oplopen. Ik heb al vaker gevraagd of ze hier mee op kan houden, waarop ze zegt dat ik haar ‘dan maar niet boos moet maken’. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Razen en tieren

Beste Razen en tieren,

Mensen kunnen in een impuls hun stem verheffen in woede en frustratie, oké, maar het is toch heel vervelend voor een partner, als de ander zich niet een beetje probeert in te houden. U hebt het geschreeuw meermaals ter sprake gebracht bij uw vrouw en gevraagd of ze ermee kan ophouden. Wat ik heel kwalijk vind is dat haar antwoord vervolgens luidt dat u haar dan maar niet boos moet maken. Hiermee legt uw vrouw de verantwoordelijkheid van haar gedrag bij u. Blijkbaar vindt zij het uw schuld dat zij schreeuwt. Als mensen op die manier redeneren, wijst dat op een ongelijke machtsverhouding in de relatie. Stel dat u een kind was dat regelmatig een pak slaag van zijn of haar moeder kreeg die haar gedrag rechtvaardigde met de verklaring ‘dan moet het kind maar niet zo vervelend zijn’. Ook stinkvervelende kinderen mogen geen pak slaag krijgen.

U bent geen kind, maar ook in relaties tussen volwassenen mag de een zich niet te buiten gaan aan kwaadaardig gedrag ten opzichte van de ander. En mensen zouden niet bang moeten zijn dat ze hun partner onverhoeds boos maken en dan de volle laag krijgen. De hele situatie duidt op een onprettige relatie, waarin de een te veel macht heeft over de ander en de zwakke partij omzichtig moet manoeuvreren om de ander niet boos te maken. Uw vrouw zal haar gedrag moeten aanpassen, anders heeft uw relatie geen toekomst.

Eens of oneens met deze ­adviezen? Reageer via tijdgeestreacties@trouw.nl. Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com.