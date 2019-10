Beste Beatrijs,

Kan ik mijn schoonouders vragen om niet zo veel cadeaus te geven aan onze kinderen van vijf en drie? Of eerst met mij te overleggen? En mag ik zeggen dat ik bepaalde cadeaus liever niet in huis wil? Opa en oma geven onze kinderen bij elke ontmoeting weer wat nieuws. Als het eenmaal in die handjes is, kun je het natuurlijk niet meer afpakken. Soms is het lawaaispeelgoed waar ik een hekel aan heb. Daar word ik dan op aangekeken. En mijn verzoek om cadeaus te beperken tot verjaardagen wordt afgedaan met het verwijt dat ze ons toch niet zo vaak zien.

Te veel en verkeerde cadeaus

Beste Te veel en verkeerde cadeaus,

Veel grootouders zijn al te scheutig met cadeaus voor de kleinkinderen, een neiging waar ouders dan weer een punthoofd van krijgen, omdat het huis zo dichtslibt met plastic rotzooi. Probeer dit onderwerp eens op een rustige manier aan de orde te stellen met hen. Het zal effectiever zijn als vooral uw man het woord voert in dit gesprek. Hij kan uitleggen dat hij en u de hoeveelheid speelgoed willen beperken, omdat er al zo veel in huis is. Van tevoren telefonisch overleg plegen is een mogelijkheid om iets als lawaaispeel- goed buiten de deur te houden, maar belangrijker is toch het punt van de hoeveelheden. Een mooi en groot verjaardagscadeau hoort erbij, maar niet elk grootouderbezoek hoeft gepaard te gaan met substantiële cadeaus voor de kleinkinderen. Mogelijk is het royale geefgedrag een compensatie voor hun gevoel dat ze de kinderen te weinig zien en kunt u proberen wat vaker een afspraak te maken of vragen of de kinderen eens een weekend bij hen mogen logeren.