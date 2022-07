Kan ik mijn ouders vragen of ze het mooie rapport van mijn kinderen willen belonen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onze kinderen zitten in de middenbouw van de basisschool en krijgen twee keer per jaar uitgebreide schoolrapporten. Om hen heen is het gebruikelijk dat opa’s en oma’s een klein zakcentje geven bij een mooi rapport. Onze schoonouders doen dit ook. Mijn eigen ouders bekijken met interesse de rapporten en laten het daarbij. Ik vind dat vreemd want ze zijn bij allerlei andere gelegenheden bepaald niet krenterig. Bovendien kreeg ik het zelf vroeger van mijn grootouders ook. Ik denk dat mijn ouders zich er niet bewust van zijn. Kan ik ze erop attenderen of is dat onbeleefd?

Een extra zakcentje?

Beste Een extra zakcentje,

Ik ben geen voorstander van het geven van geld aan kinderen voor hun schoolrapport. Het probleem hiervan is dat niet duidelijk is wat er precies beloond wordt: goede cijfers, goede resultaten? Maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Krijgen de kinderen met een matig rapport geen geld? Sommige kinderen halen hoge resultaten zonder noemenswaardige inspanning. Moeten zij veel geld krijgen, vergeleken met kinderen die met veel moeite zesjes en zeventjes bij elkaar sprokkelen? Dat zou oneerlijk zijn. Moeten de kinderen dan maar allemaal evenveel geld krijgen? Dat kan natuurlijk, maar het betekent dan niks meer.

De inzet en inspanning van kinderen voor hun schoolwerk is veel belangrijker dan de resultaten, maar die wordt zelden vermeld op een schoolrapport. Daarom zie ik niet zo veel in het belonen van kinderen voor schoolrapporten. Ook omdat het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat kinderen hun best doen op school, althans er niet met de pet naar gooien. Het nadeel van geld geven is bovendien dat kinderen erom gaan bedelen.

Het lijkt me prima als grootouders hun kleinkinderen met hun schoolrapport meenemen naar een ijsjeswinkel voor een lekker groot ijsje of ’s winters naar een poffertjes- of oliebollenkraam, maar geld is op de een of andere manier minder passend, dus ik raad u af om uw ouders hierop aan te spreken.

Het is echt niet erg als uw kinderen geen geld krijgen voor hun rapporten. Kinderen worden toch ook niet betaald voor het spelen van een goede voetbalwedstrijd of winst bij de plaatselijke atletiekkampioenschappen? Of voor een mooie schooltuin?