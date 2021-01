Kan ik mijn kind zelf laten beslissen om vegetarisch te eten?

Ook vegetarisch moeten koken in een vleesetend huishouden kan een hoop extra werk zijn. Is het bovendien wel gezond voor een kind om geen vlees te eten?

Elke dag weer moet je het beslissen: wat gaan we vanavond eten? Het is al lastig genoeg om steeds iets creatiefs te bedenken, maar dan besluit je kind plotseling dat het vegetarisch wil eten. Dat betekent ook nog een ­extra potje koken. Kan je daar een stokje voor steken?

Je kind dwingen om vlees te eten als hij of zij dat niet meer wil, vindt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve een slecht idee, ook vanwege de positieve impact die vegetarisch eten kan hebben: “Je kind doet iets voor dieren en het milieu. In deze tijd wordt dat van ons allemaal gevraagd. Dan vind ik het een no-go om dat als ouder te verbieden.”

Het is ook niet gek als een kind besluit geen vlees meer te eten, zegt orthopedagoog Lorraine Klinkers. “Vanaf ongeveer 7 jaar kunnen kinderen abstracter denken en krijgen ze het idee dat dingen ook anders kunnen zijn. Dat worstje op hun bord is ineens een varken.” Klinkers vindt het dan ook alleen maar mooi als kinderen daarin hun eigen keuzes maken.

Zoek uit waarom je kind dit wil

Dat betekent niet dat je als ouder geen gesprek over de keuzes van je kind aan moet gaan. “Je hoeft niet meteen te roepen: ‘Oké, dan kook ik vanaf nu vegetarisch voor je’. Zoek uit waarom je kind dit wil. Is het een goed overwogen besluit of heeft het iets gehoord van een vriendinnetje en roept het dit voor de eerste keer?”, zegt Neve. Op basis van de uitkomst van dit gesprek kun je afspraken maken met je kind. Neve herinnert zich uit haar eigen jeugd dat haar broertje besloot vegetariër te worden. Dat mocht, maar haar familie maakte wel een afspraak met hem: “Als wij wel vlees aten, mocht hij niet steeds proberen ons te overtuigen dat niet te doen”.

Beeld Fadi Nadrous

De gemaakte afspraken kunnen ook gaan over de consequenties van vegetariër-zijn. Neve: “Leg uit aan je kind dat hij of zij een duidelijke keuze maakt”. Apart koken brengt extra werk met zich mee en als ouder kun je daar dan iets tegenover zetten. Volgens Neve kun je bijvoorbeeld stellen: “Als je dit doet, dan wil ik dat je het overal doet. Als je naar de McDonald’s gaat, kan je daar ook geen hamburger eten”

Over deze afspraken moeten ouder en kind wel blijven onderhandelen. “Zeker als je kind nog jong is, is het normaal dat overtuigingen wisselen”, zegt Neve. Dat kan ook komen door hun omgeving, zegt Klinkers. “Kinderen zijn anders als ze vegetarisch eten en dat is op school een lastig concept.” Praat daar ook over met je kind, is haar advies.

Als het maar voldoende zuivel tot zich neemt

Voor gezondheidsschade hoeven ouders niet gelijk te vrezen. “Eigenlijk hoeft je kind als vegetariër niet heel anders te eten, als het maar voldoende zuivel tot zich neemt”, zegt diëtist Priscilla Weterings. Die zuivel is nodig om vitamine B12 binnen te krijgen, een vitamine die alleen in dierlijke producten zit.

Bovendien is het een goede bron van calcium. Zorgen om een eiwittekort zijn niet nodig. “Als je kind voldoende calorieën eet, krijgt het ook voldoende eiwitten binnen.” Voor de ouder die zich toch zorgen maakt over de gezondheid van een kind heeft ­Weterings nog een tip. Ieder kind kan drie uur volledig vergoed voedingsadvies uit het basispakket van de zorgverzekering krijgen, dus neem je kind eens een keer mee naar een diëtist.

Als je tiener besluit vegetariër te worden kan je daarbij ook wat verantwoordelijkheden geven. Klinkers: “Ik vind het altijd heel leuk als ouders met hun kinderen koken. Zodra ze dat doen, vinden kinderen het vaak ook leuker om aan tafel te zitten.” En misschien steekt een ouder daar wat van op.

Zowel Klinkers als Neve stelt voor dat ouders een paar dagen per week vegetarisch mee-eten. Dan hoef je niet twee verschillende potjes te koken, en voelt je kind zich serieus genomen.

