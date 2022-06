Kan ik mijn goede, maar zwijgzame vriend dwingen om het over zijn scheiding te hebben?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een aantal maanden geleden is een vriend van mij gescheiden. De scheiding kwam voor mij (vrouw) volkomen onverwacht. Ik heb nooit geweten dat er iets niet goed zat in hun huwelijk, terwijl we toch regelmatig diepe gesprekken hebben gehad.

Ik heb na de scheiding geprobeerd met hem in contact te komen, maar hij hield elke poging hiertoe af en ging ook niet inhoudelijk in op mijn vragen in mails. Van zijn ex-vrouw heb ik iets over de achtergrond van de scheiding gehoord, maar dit is natuurlijk maar één kant van het verhaal.

Omdat het voor mij wezensvreemd is om geen contact meer met een goede vriend te hebben, stuurde ik hem na een paar maanden een mail met de vraag hoe het ging. Hij stuurde een luchtige mail terug en zei dat ik zeker eens langs moet komen. Ik vermoed dat hij niet over de scheiding wil praten, terwijl het mij nog behoorlijk dwars zit.

Kan ik op de uitnodiging ingaan met als voorwaarde dat ik het wél daarover wil hebben? Of moet ik me er maar bij neer leggen dat we vrolijk over koetjes en kalfjes praten en net doen of er niets gebeurd is?

Onbespreekbare scheiding

Beste Onbespreekbare scheiding,

Nee, u kunt geen voorwaarden stellen aan hernieuwd contact met uw oude vriend. Als hij geen zin heeft om over zijn scheiding te praten, dan kan hij daar niet toe gedwongen worden. Dat komt wel vaker voor bij mannen, in ieder geval vaker dan bij vrouwen die meestal maar al te graag hun echtscheidingsperikelen willen analyseren met hun vrienden/vriendinnen.

Maar goed, uw vriend dus niet. Dat recht heeft hij. Spreek met hem af en u ziet wel waar het op uitloopt. Misschien begint hij er bij die ontmoeting spontaan over. Misschien laat hij het onderwerp links liggen, maar u kunt hem best een terloopse vraag stellen, waar hij al dan niet op in kan gaan.

Ga hem in ieder geval niet onder druk zetten om zijn ziel te ontbloten. Een goede vriend(in) heeft oog voor de behoeften van een vriend en geeft de vriend daarin de ruimte zonder de eigen (nieuwsgierigheids)behoefte te willen bevredigen.