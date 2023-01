Kan ik mijn buren vragen om mij geen eten meer te geven als bedankje?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb ontzettend lieve buren, een gezin van Marokkaanse afkomst. Ik help hen weleens met papieren, Nederlandse taal en dergelijke. Nu belt bijna elke vrijdag het zoontje aan met een bord eten. Probleem is dat ik vanwege een maagverkleining geen couscous kan verdragen en ook het vlees erbij niet.

Ik durf het niet te weigeren. Ik heb zelf in het buitenland gewerkt en ik weet hoe belangrijk het is om te mogen geven. Ik vind het verschrikkelijk om eten te moeten weggooien, maar ik kan het echt niet eten. Is het te laat om terug te draaien? Ik hou erg van Marokkaans eten overigens, maar precies wat zij brengen kan ik niet eten. Hoe kan ik dit oplossen?

Beledigen of verspillen?

Beste Beledigen of verspillen,

Praat met degene die het eten klaarmaakt, de moeder waarschijnlijk, en leg het uit. De boodschap is in wezen heel simpel: u hebt een maagverkleining ondergaan en dat betekent dat u verschillende gerechten niet mag eten van de dokter, onder andere geen tarwe (couscous) en geen vlees. Vertel dat u zich moet houden aan een dieet en zeg iets over hoe dat dieet eruitziet, wat u wel en niet mag eten.

Maak excuses en vraag of zij u geen eten meer wil geven, omdat u het niet kunt opeten. Het mag niet van de dokter en u doet het ook niet, want u wordt er ziek van. Dat zal de buurvrouw best begrijpen. U kunt erbij zeggen dat u alleen woont en geen huisgenoten hebt aan wie u het bord eten zou kunnen doorgeven.

In ieder geval is het uitleggen van uw situatie beter dan steeds maar stiekem het eten weg te moeten gooien.