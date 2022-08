Kan ik iets doen als een andere man een vrouw lastigvalt?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onlangs zag ik mijn buurvrouw komen aanlopen. Een paar minuten daarvoor was er iets vervelends gebeurd: op het fietspad naast haar reed een man op een scooter, die op een opdringerige manier probeerde een gesprek met haar aan te knopen. Zij reageerde zeer kortaf en na een paar afwijzingen trok de man op en reed weg. Vervolgens liep ze langs mij naar haar voordeur en groetten we elkaar vriendelijk.

Ik voel altijd schaamte bij het zien van dit soort voorvallen, want door mijn gendergenoten kunnen vrouwen niet ongehinderd over straat. Maar ik vraag me ook af: zou ik iets kunnen doen als ik zo’n situatie zie? Kan ik de man aanspreken op zijn gedrag of moet ik juist de vrouw laten weten dat ze er niet alleen voor staat? Of is dat neerbuigend en maakt dat het alleen maar groter en ongemakkelijker?

Bemoeien of negeren?

Beste Bemoeien of negeren,

In dit geval was het incident al voorbij, voordat u iets had kunnen doen, maar in het algemeen kunt u zich zeker met zoiets bemoeien! Als u ziet dat een vrouw op straat door een opdringerige man wordt lastig gevallen, kunt u de man aanspreken en iets zeggen als: ‘Ze wil dit niet, laat haar met rust!’

Het is beter om de overtreder aan te spreken dan de vrouw te laten weten dat ze er niet alleen voor staat. Als u de man aanspreekt, laat u in daden zien dat de lastig gevallen vrouw er niet alleen voor staat. Dat zegt veel meer dan de woorden uit te spreken. Nadat u getuige was geweest van wat de buurvrouw overkwam en de man ervan door was gegaan, had u wel iets bemoedigends tegen haar kunnen zeggen, bijvoorbeeld: ‘Nou, gelukkig hield die man op met je lastigvallen. Wat een irritant type!’