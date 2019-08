Kan ik iemand op het terras vragen om niet te roken?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik drink geregeld koffie op een terras bij mij in de buurt. Een van de frequente gasten rookt voortdurend zware shag die stankoverlast geeft en mijn luchtwegen prikkelt. Hij wasemt een enorme rookgeur uit. Kan ik hem vragen om niet te roken? Het personeel wil hem er niet op aanspreken.

Last van zware shag

Beste Last van zware shag,

Op een terras in de buitenlucht, waar de uitbater asbakken op tafeltjes heeft gezet, kunt u aanwezigen niet vragen om niet te roken. Dat die asbakken er staan is voor rokers precies de reden om er te gaan zitten. Heb geduld: het algehele terrassenrookverbod zal niet lang meer op zich laten wachten. Wat u in de tussentijd kunt doen is nagaan hoe de windrichting staat (kijk hoe de vlaggen wapperen of steek een bevochtigde vinger in de lucht) en vragen of de shagroker aan het aflandige deel van het terras wil gaan zitten, zodat zijn rook niet het terras op waait, maar juist ervan af. Als u zelf aan het aanlandige eind van het terras gaat zitten, zal de overlast minimaal zijn.

Heeft u vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen? Mail ze naar beste@beatrijs.com.