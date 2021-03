Kan ik het vriendinnetje van mijn dochter (12) corrigeren op haar tafelmanieren?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een vriendinnetje van onze twaalfjarige dochter eet nu en dan met ons mee. Iedere keer vallen mij haar slechte tafelmanieren op. Ze legt onder het eten haar ene arm voor haar bord en laat de ellenboog van de arm waarmee ze eet op de tafel rusten. Ik kan me hieraan ergeren, omdat wij onze kinderen leren om dat niet te doen. Soms maak ik hierover een grapje tegenover het vriendinnetje door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Armen naast je bord!’ Maar tegelijkertijd denk ik: wie ben ik om dit tegen haar te zeggen? Onze tafelmanieren worden misschien door anderen vreemd gevonden. Is het in dit geval wel wijs om het tegen het vriendinnetje te zeggen? Of moeten we er ons maar gewoon maar bij neerleggen?

Tafelmanieren corrigeren

Beste Tafelmanieren corrigeren,

Dit meisje wordt zo te zien niet opgevoed met standaard tafelmanieren. Het is de vraag of u de aangewezen persoon bent om het meisje die standaard bij te brengen. Zoiets is echt een taak van de ouders en als haar eigen ouders dit nalaten (ongetwijfeld niet doelbewust, maar omdat die regels voor hen niet belangrijk zijn), zullen uw instructies weinig opleveren. Het idee van tafelmanieren bijbrengen is dat ze geautomatiseerd worden, zodat kinderen er niet meer bij hoeven na te denken. Het duurt jaren, voordat het zo ver is. Als u het vriendinnetje af en toe corrigeert, zal dat niet beklijven. Afgezien daarvan draagt uw correctie bij tot een ongemakkelijke sfeer aan tafel (een twaalfjarige is eigenlijk te oud om door ouders van vriendinnetjes te worden gecorrigeerd). U kunt het beter laten zitten. Bepaal u tot uw eigen kinderen.

