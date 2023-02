Kan ik een zoenpoging van mijn oma counteren met een knuffel?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Bij familiebijeenkomsten tref ik (man, dertiger) zo nu en dan mijn oma, een vrouw van in de negentig. Sinds jaar en dag begroeten we elkaar door middel van zoenen in wisselende aantallen, maar toen ik bij de laatste kerst drie zoenen gaf, gaf ze en plein public te kennen dat ze drie zoenen ridicuul vond, en het wilde beperken tot één.

Ik voelde me behoorlijk voor het blok gezet, temeer omdat ik liever überhaupt niet zoen. Het liefst geef ik mensen gewoon een hand, eventueel een knuffel.

Nu vraag ik me af of ik dit nog te berde kan brengen. Kan ik bij de eerstvolgende ontmoeting een zoenpoging counteren met een knuffel of gaat dat te ver?

Liever geen zoen

Beste Liever geen zoen,

Eigenlijk vindt u dat uw oma gelijk heeft om het aantal begroetingszoenen te reduceren, maar u wilt er toch met haar over bakkeleien of u wil haar een knuffel geven waar ze niet om heeft gevraagd, omdat u vindt dat zij u in het openbaar heeft afgesnauwd. Het sop lijkt me de kool niet waard.

Doe gewoon wat uw oma vraagt, zonder in discussie te gaan over aantallen of het zoenen zelf of ineens het initiatief te nemen om te knuffelen, want daarmee maakt u het probleem alleen maar groter. Geef uw oma één begroetingszoen, laat het daarbij en informeer hoe het met haar gaat.