Kan ik een onbekende erop attenderen zijn mondmasker juist te dragen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik vraag me af hoe ik in deze coronatijd iemand erop zou kunnen attenderen dat deze persoon in het openbaar vervoer zijn of haar mondmasker niet of niet goed draagt? Hoe kan ik als student van twintig dit het beste aanpakken?

Onbekenden corrigeren

Beste Onbekenden corrigeren,

Het is in deze licht ontvlambare tijden niet raadzaam om onbekenden aan te spreken, die zich niet aan de regels houden. Misschien zijn de mondkapjes per ongeluk afgezakt, maar het is ook heel goed mogelijk dat overtreders de regels welbewust aan hun laars lappen. Er lopen genoeg provocateurs rond. Of u nu regelovertredingen waarneemt in het openbaar vervoer, in de supermarkt of bij een koffie-afgiftepunt in een winkelstraat - u kunt het beter laten zitten, tenzij u persoonlijk in het nauw wordt gebracht, omdat mensen te dicht bij u komen. Het probleem met het corrigeren van onbekenden is dat er heel snel ruzie komt. Hoe groter uw gelijk, hoe zwaarder u op uw falie krijgt. U hebt er weinig mee te winnen. Waarom zou u de strijd aangaan?

