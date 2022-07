Kan ik de taxichauffeur die bellend achter het stuur zit op zijn gedrag aanspreken?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

In landen buiten Europa, waar ik moet zijn voor mijn werk, verplaats ik me meestal in taxi’s. Het valt mij op dat chauffeurs veel aan het bellen zijn achter het stuur (niet handsfree) en dus met een trager reactievermogen rijden. Deze landen staan niet bekend om hun verkeersveiligheid en ik vind vervoer over autowegen sowieso behoorlijk stressvol. Het liefst zou ik mijn taxichauffeurs met klem willen verzoeken hun telefoons neer te leggen en zich 100 procent op het autorijden te concentreren. Maar goed, zo gaat het hier nu eenmaal en wie ben ik om te morrelen aan ’s lands wijs? Toch vraag ik me af: ga ik te ver als ik taxichauffeurs op dit gevaarlijke gedrag aanspreek, of kan ik me beter verzoenen met de stress en hopen op de goede afloop?

Gevaarlijk rijgedrag

Beste Gevaarlijk rijgedrag,

Het is lastig om aan taxichauffeurs te vragen of ze hun stijl willen aanpassen. Ze zijn niet anders gewend, ze begrijpen niet waar u een probleem mee hebt en ze zullen het u niet in dank afnemen als u hen naar hun gevoel wil beknotten in hun vrijheid van chaufferen.

Een onorthodoxe manier om toch uw zin te krijgen zou zijn om er geld aan te verbinden. Het is altijd het beste als mensen het goede doen omdat ze van binnenuit voelen dat dit de beste handelwijze is, en niet omdat ze bang zijn voor eventuele boetes die staan op slecht gedrag. Maar een mentale staat van intrinsieke motivatie is niet altijd haalbaar en in dat geval kan geld als een hefboom dienen en de morele angel verwijderen uit bepaalde keuzes.

Het is niet onethisch om een chauffeur te verleiden tot een brave rijstijl, dus is het ook niet onethisch om de chauffeur geld te bieden voor braafheid. Als u uw eigenbelang: een taxiritje zonder stress zonder bellende chauffeur voorop wil stellen, kunt u een voorstel doen om bedrag X (bedenk zelf een redelijk bedrag) extra te betalen op voorwaarde dat hij zijn handen op het stuur en zijn aandacht bij de weg houdt en zijn telefoon uit of op stil zet. Het staat hem vrij om er wel of niet op in te gaan, maar als hij een extraatje wil verdienen, zal hij zich moeten houden aan uw voorwaarden. U kunt er natuurlijk ook op vertrouwen dat het niet zo’n vaart zal lopen met de ongelukken. Tenslotte komen taxi-passagiers ook in niet-Europese landen in de meeste gevallen heelhuids aan.