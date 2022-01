Kan ik de stagiair zeggen dat hij rechtop moet lopen, omdat hij anders zijn rug verpest?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Laatst stelde een stagiair van een ander bedrijf zich aan mij voor. Een leuke jongen die, zo viel mij op, een enorm slechte houding had. Hij zat met beide schouders naar voren, op zijn kappersrug had ik een vaasje kunnen zetten. Dit gaf me een steek door de ziel: hij zou er zoveel beter bij kunnen zitten. Als hij deze houding afleert, kan dat hem toekomstige rugproblemen besparen. Ik had hem graag willen adviseren een fysiotherapeut op te zoeken, maar durfde dat toch niet. In welke situatie/ relatie is kritiek gebaseerd op medische zorgen ooit geoorloofd?

Medische adviezen

Beste Medische adviezen,

Uw schroom is terecht. Feedback geven aan iemand over afwijkingen in zijn of haar uiterlijk is eigenlijk nooit een goed idee, behalve als het om intimi (naaste familie of goede vrienden) gaat. In ieder geval niet bij een ontmoeting/kennismaking tussen onbekenden. U weet gewoon niet wat er aan de hand is in het voorbeeld dat u beschrijft. De jongen had een slechte houding. Misschien heeft hij een bot- of spieraandoening. Misschien loopt hij allang bij een fysiotherapeut. Misschien heeft hij eerder een ongeluk gehad of is er sprake van een progressieve ziekte. Hoe dan ook, als het zo in het oog lopend is als u beschrijft, kunt u er zeker van zijn dat hij heel goed weet dat er iets mis is met zijn schouders, zijn rug of zijn nek. Het is dan niet de taak van een nieuwe zakelijke kennis om dit nog eens onder zijn aandacht te brengen.