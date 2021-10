Op deze laatste zomerse dag vaar ik mee op de boot met Roemer, Ties en Bram, en ik voel me eighties-tv-held Sonny Crockett. Het is retedruk op de Amstel en de boten varen kriskras door elkaar. Overal muziek, mooie meiden op de voorplecht, glazen prosecco en bier in de hand.

De jongens balen want niemand heeft een muziekbox meegenomen. In een emmer ligt de Cola Zero en Ties drinkt rechtstreeks uit een fles witte wijn. Bram ligt languit in de boot en geniet in stilte.

Ondertussen stuurt Roemer (17) de boot behendig door het water. “Dit is mijn vaders nieuwe boot. Toen ik vijftien was mocht ik niet zomaar tussen alle drukte door varen. Maar hij weet dat ik er nu verantwoordelijk mee omga. Dat vertrouwen geeft me een goed gevoel.”

Ties hangt z’n ketting bij Roemer om. Even kijken hoe dat staat.

Roemer wil vooral rijk worden

Roemer blijft ondertussen strak zijn blik op de vaarweg houden. Hij is net begonnen met de studie toegepaste fotografie. Wil hij dan ook fotograaf worden? “Niet per se. Mijn droom is vooral rijk worden.” Hij vertelt dat er in de klas over mijn werk als fotograaf werd gepraat. En dat hij toen heeft gezegd dat ik dit project over de jongens voor Trouw doe. Voorzichtig vraagt hij of hij me mag interviewen voor school. Natuurlijk mag dat.

Dan moet hij de boot flink bijsturen omdat twee meisjes midden op de Amstel aan het klooien zijn met hun supboard. Ties schreeuwt dat ze moeten uitkijken. Vanaf een andere boot wordt gelachen en geroepen: “Jullie zijn net Miami Vice!”